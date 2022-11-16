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Apple'ın "Arizona planı" ortaya çıktı! Cihazlarında kullanacak

16.11.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple görünüşe bakılırsa "Arizona planı"na geçiyor. Büyük merak uyandıran planla ilgili detaylar ABD basınında yer almaya başladı. Buna göre teknoloji devi, ABD'nin Arizona eyaletinde yapım aşamasında olan bir fabrikadan çip tedarik etmeye hazırlanıyor. Buradan tedarik edilecek çiplerin Apple cihazlarında kullanılacağı söyleniyor.

Apple'ın "Arizona planı" ortaya çıktı! Cihazlarında kullanacak

iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch... Apple'a ait bu ürünlerin tamamı işlem gücünü karşılayabilmek adına bir çipe ihtiyaç duyuyor. Apple ise çip tedariğinin büyük bir kısmını dünyanın en büyük çip imalatçısı olarak bilinen tayvanlı TSMC'den karşılıyor. Özellikle çip krizinin kendini hissettirdiği günümüzde Apple, büyük tedarik zinciri sorunlarıyla karşılaşmamak adına önemli adımlar atıyor. Yeni bir haber ise Apple'ın bizim "Arizona planı" olarak nitelediğimiz bir plana geçtiğini ortaya koyuyor.

İŞTE APPLE'IN "ARİZONA PLANI"

Reuters kaynaklı o habere göre Apple, cihazlarında kullanmak üzere ABD'nin Arizona eyaletinde yapım aşamasında olan bir fabrikadan çip tedarik etmeye hazırlanıyor.

A man talks on a phone in front of an Apple logo outside its store in Shanghai

Bloomberg'de yer alan ve CEO Tim Cook'un Almanya'da yerel mühendislik ve perakende çalışanları ile yaptığı bir toplantıdaki açıklamalarına atfedilen haberde, şirketin Avrupa'daki fabrikalardan çip tedarikini de genişletebileceği belirtildi. Apple Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

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TIM COOK'UN BAHSETTİĞİ ŞEY "ARİZONA PLANI" MIYDI?

Habere göre muhtemelen Cook, dünyanın en büyük çip imalatçısı ve Apple'ın başlıca tedarikçisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW tarafından işletilecek Arizona'daki bir fabrikadan bahsediyordu.

TSMC geçen yıl Arizona'da bir bilgisayar çipi fabrikası kurmak için 12 milyar dolar harcamayı planladığı bir tesiste inşaata başladığını ve 2024'te 5 nanometre üretim teknolojisini kullanarak çip üretimine başlamayı planladığını açıklamıştı.

Bu ayın başlarında TSMC, Arizona'daki ikinci çip fabrikası olarak hizmet verebilecek bir bina inşa etmekte olduğunu da söylemişti. (Reuters)

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