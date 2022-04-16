HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'ın önemli ortağı TSMC hazırlanıyor! Yeni dönem yıl bitmeden başlayacak

Apple'ın önemli ortağı TSMC hazırlanıyor! Yeni dönem yıl bitmeden başlayacak

16.04.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın önemli ortaklarından çip üreticisi TSMC, 3 nm'lik yeni dönemi 2022 bitmeden başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, 3 nm çip üretim sürecini bu yılın ikinci yarısında seri üretime taşıma yolunda ilerlediğini söyledi. TSMC'nin ilk müşterisinin ise Apple olacağı öne sürülüyor.

Apple'ın önemli ortağı TSMC hazırlanıyor! Yeni dönem yıl bitmeden başlayacak

İşlemci üretiminde yeni bir döneme başlamak için geri sayıma geçildi. Bu dönem, 3 nm üretim sürecinden çıkmış işlemcilerle başlayacak. Apple'ın önemli ortaklarından çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) de 3nm işlemci üretim sürecine hazırlanıyor.

TSMC, 3NM SÜRECİNİ SERİ ÜRETİME TAŞIMA YOLUNDA

Digitimes Asia'nın haberine göre, şirket CEO'su CC Wei, TSMC'nin bu yılın ikinci yarısında 3nm üretim teknolojisini seri üretime taşıma yolunda ilerlediğini söyledi.

Apple'ın yeni saati buna sahip olabilir! Olmaz diyenler var ama gerçekleşme ihtimali yüksekApple'ın yeni saati buna sahip olabilir! Olmaz diyenler var ama gerçekleşme ihtimali yüksek

İLK APPLE KULLANACAK! PEKİ HANGİ CİHAZDA?

Haberde, sürecin ilk olarak Apple tarafından iPad'lerde kullanılacağı iddiası yer alıyor.

Apple

Daha önce çıkan bir raporda, Apple'ın bu yıl TSMC'nin 3 nm sürecine dayalı bir işlemciye sahip iPad piyasaya süreceği iddia edilmişti.

Apple'ın, M3 çipli Mac'ler ve A17 çipli iPhone 15 modelleri de dahil olmak üzere, TSMC tarafından üretilen 3nm çipli cihazlarının çoğunu 2023'te piyasaya sürmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzaya gidecek Türk... Bakan: "Yakın bir zamanda duyuruya çıkacağız"Uzaya gidecek Türk... Bakan: "Yakın bir zamanda duyuruya çıkacağız"
Eski karısı dehşeti yaşattı! "Suriyeliyiz! keseriz, öldürürüz"Eski karısı dehşeti yaşattı! "Suriyeliyiz! keseriz, öldürürüz"
Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu! Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

"İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

"İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

Babasını bıçaklayarak öldürdü, ifadeleri kan dondurdu

Babasını bıçaklayarak öldürdü, ifadeleri kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Takipçisinin mesajını ifşa etti! “Külodunu koklamak...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.