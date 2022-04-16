Apple'ın önemli ortağı TSMC hazırlanıyor! Yeni dönem yıl bitmeden başlayacak

İşlemci üretiminde yeni bir döneme başlamak için geri sayıma geçildi. Bu dönem, 3 nm üretim sürecinden çıkmış işlemcilerle başlayacak. Apple'ın önemli ortaklarından çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) de 3nm işlemci üretim sürecine hazırlanıyor.

TSMC, 3NM SÜRECİNİ SERİ ÜRETİME TAŞIMA YOLUNDA

Digitimes Asia'nın haberine göre, şirket CEO'su CC Wei, TSMC'nin bu yılın ikinci yarısında 3nm üretim teknolojisini seri üretime taşıma yolunda ilerlediğini söyledi.

İLK APPLE KULLANACAK! PEKİ HANGİ CİHAZDA?

Haberde, sürecin ilk olarak Apple tarafından iPad'lerde kullanılacağı iddiası yer alıyor.

Daha önce çıkan bir raporda, Apple'ın bu yıl TSMC'nin 3 nm sürecine dayalı bir işlemciye sahip iPad piyasaya süreceği iddia edilmişti.

Apple'ın, M3 çipli Mac'ler ve A17 çipli iPhone 15 modelleri de dahil olmak üzere, TSMC tarafından üretilen 3nm çipli cihazlarının çoğunu 2023'te piyasaya sürmesi bekleniyor.

