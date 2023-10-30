Apple'ın "Scary Fast" etkinliği TSİ sabaha karşı 03:00’te! Peki neler bekleniyor?

Apple'ın sabaha karşı 03:00'te düzenleyeceği "Scary Fast" etkinliğine artık saatler kaldı. Etkinliğin Mac'e odaklanacağı düşünülüyor. Apple'ın web sitesinde Mac Finder simgesine dönüşen bir Apple logosunun olması da bu gece göreceğimiz şey veya şeylerin Mac ile ilgili olduğunu doğruluyor gibi. Ancak etkinlikte ne veya neler bekleyebileceğine dair birçok söylenti var. İşte bu söylentilerden derlenenler...

1- 14 İNÇ VE 16 İNÇ MACBOOK PRO

MacRumors'un haberine göre, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri Ocak 2023'te M2 Pro ve M2 Max çipleriyle güncellenmişti. Ancak Apple'ın bir Mac'i bir yılda iki kez yenilemesi duyulmamış bir şey olmadığı için, "Scary Fast" etkinliğinde yeni nesil M3 Pro ve M3 Max çipleriyle güncellenecek 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerini görebileceğimiz düşünülüyor.

Temel seviye M3 Pro yongasının 12 çekirdekli CPU ve 18 çekirdekli GPU'ya sahip olacağı ve 14 çekirdekli CPU ve 20 çekirdekli GPU'ya yükseltme yapılabileceği söyleniyor. Temel seviye M3 Max çipinin ise 16 çekirdekli GPU ve 32 çekirdekli GPU'ya sahip olacağı ve 40 çekirdekli GPU'ya yükseltme seçeneği bulunacağı konuşuluyor.

Özellikle üst düzey oyunları çalıştırma yeteneği söz konusu olduğunda yeni MacBook Pro'ların kayda değer performans iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor.

Kısa süre önce 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin güçten daha fazla tasarruf eden miniLED ekranlara sahip olacağı öne sürülmüştü. Bu nedenle ekran performansında da iyileştirmeler görebiliriz.

M3'e geçiş ve yeni bir miniLED ekran, MacBook Pro modellerinin pil ömründe önemli gelişmeler olmasını sağlayabilir. Yeni çipler ve olası yeni ekran dışında MacBook Pro modelleri için başka bir tasarım değişikliği ise beklenmiyor.

2- iMAC

Apple 24 inç iMac'i 2021'den bu yana yenilemedi. Halihazırda satışta olan en yeni iMac, M1 çipini kullanıyor. iMac'in Apple'ın etkinliğinde ise güncellenmesi bekleniyor. Yeni modelde 13 inç MacBook Pro'da kullanılacağı söylenen M3 çipinin kullanılacağı iddia ediliyor.

M1'den M3'e geçişin hem CPU hem de GPU performansını artırması bekleniyor ancak en önemlisinin GPU performansı olduğu söyleniyor. M3 çipinin daha fazla RAM desteklemesinden dolayı, güncellemeyle birlikte daha fazla maksimum belleğin yanı sıra daha yüksek kapasiteli bir SSD görebileceğimiz öne sürülüyor.

iMac'in ekranında kayda değer bir tasarım değişikliği olmayacağı, ancak standının değiştirileceği düşünülüyor. iMac'in bazı dahili bileşenlerinin yerinin değiştirileceği ve yeniden tasarlanacağı, standı takmak için yeni bir üretim süreci kullanılacağı iddia ediliyor.

Bluetooth 5.3 gibi Wi-Fi 6E'ye yükseltme yapılması da muhtemel gözüküyor. Bu teknolojiler geçtiğimiz yıl diğer Mac'lerde de kullanılmaya başlanmıştı. M3 iMac'in turuncu, mavi, pembe ve gümüş renklerde test edildiği iddia ediliyor.

3- USB-C AKSESUARLARI

Apple'ın aralarında Magic Mouse, Magic Trackpad ve Magic Keyboard'un da bulunduğu bazı Mac aksesuarlarında Lightning bağlantı noktasını kaldırması bekleniyor. Bu aygıtlarda Lightning yerine, Apple'ın tüm ürün gamında USB-C'ye geçişinin bir parçası olarak USB-C bağlantı noktasının kullanılacağı düşünülüyor.

4- DİĞER OLASILIKLAR

Habere göre iMac ve yenilenen 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri dışında, diğer cihazların güncelleneceğini gösteren başka bir söylenti yok.

13 inç MacBook Pro'nun M3 çip ile yenilenebileceğine yönelik iddialar gelmiş olsa da Bloomberg'den Mark Gurman 13 inç MacBook Pro'nun daha sonraki bir tarihte yenileneceğini iddia etti.

MacBook Air, Mac mini, Mac Pro ve Mac Studio gibi diğer Mac modellerinin, iPad'lerin ve AirPods'ların 2024 yılına kadar güncellenmemesi bekleniyor. Diğer bir deyişle önümüzdeki yıla kadar yeni iPad'ler ya da AirPods'un yeni versiyonları beklenmiyor.

APPLE'IN "SCARY FAST" ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Apple'ın "Scary Fast" etkinliği daha önce de söylediğimiz gibi 30 Ekim'i 31 Ekim'e bağlayan gece TSİ 03:00'te başlayacak. Apple, etkinliği herhangi bir web tarayıcısından izlenebilen Etkinlikler web sitesinde yayınlayacak, ayrıca YouTube'da da bir canlı yayın olacak.

Öte yandan sosyal medya platformu X'te de Apple etkinliklerine özel beğeni animasyonu görülmeye başlanmış durumda. Kullanıcılar, #AppleEvent hashtag'inin yer aldığı bir gönderiyi beğendiklerinde animasyon karşılarına çıkıyor.





