Apple’ın tahtı Xiaomi tarafından sallanacak

Sızıntı devi Digital Chat Station, amiral gemisi Xiaomi Mi 11 hakkında bugün yeni bilgiler verdi. Kaynağa göre Xiaomi Mi 11, QHD + çözünürlüğe sahip çok yüksek kaliteli bir Samsung OLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 120 Hz’ye kadar uyarlanabilir görüntü yenileme oranını destekleyecek. Ayrıca 10 bit rengi ve 1500 cd / m2’lik parlaklık da bu ekran tarafından desteklenecek.

Bu ekranın iPhone 12 Pro’nun ekranından açık ara daha iyi olacağı ortada. iPhone 12 Pro modeli maksimumda 1200 cd / m2 parlaklık sunuyor ve 10 Bit renk desteği bulunmuyor. İşlemci tarafında ise Apple A14’e kafa tutan Snapdragon 888 yonga seti Mi 11 modeline eşlik edecek.

Sızdırılan bir teknik özelliklere göre Mi 11, 6 inçten daha büyük bir ekran ile gelecek. Ancak tam boyutu henüz bilinmiyor. 2K ekranı ile görüntüleme deneyiminde seviye atlayacak olan telefonda 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama birimi bulunacak.

Kamera bölümünde Mi 11, 108MP 1 / 1.33 ″ sensörü + 13MP 12mm 1.12 um ultra geniş açılı lens ve 5MP derinlik sensörü ile gelecek. Selfie kamerası ise 20MP çözünürlüğünde olacak.