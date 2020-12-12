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Apple’ın tahtı Xiaomi tarafından sallanacak

12.12.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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Apple’ın tahtı Xiaomi tarafından sallanacak

Söylenene göre Xiaomi Mi 11 iPhone 12 Pro’dan daha iyi bir ekrana sahip olacak.

Sızıntı devi Digital Chat Station, amiral gemisi Xiaomi Mi 11 hakkında bugün yeni bilgiler verdi. Kaynağa göre Xiaomi Mi 11, QHD + çözünürlüğe sahip çok yüksek kaliteli bir Samsung OLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 120 Hz’ye kadar uyarlanabilir görüntü yenileme oranını destekleyecek. Ayrıca 10 bit rengi ve 1500 cd / m2’lik parlaklık da bu ekran tarafından desteklenecek.

Bu ekranın iPhone 12 Pro’nun ekranından açık ara daha iyi olacağı ortada. iPhone 12 Pro modeli maksimumda 1200 cd / m2 parlaklık sunuyor ve 10 Bit renk desteği bulunmuyor. İşlemci tarafında ise Apple A14’e kafa tutan Snapdragon 888 yonga seti Mi 11 modeline eşlik edecek.

Sızdırılan bir teknik özelliklere göre Mi 11, 6 inçten daha büyük bir ekran ile gelecek. Ancak tam boyutu henüz bilinmiyor. 2K ekranı ile görüntüleme deneyiminde seviye atlayacak olan telefonda 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama birimi bulunacak.

Kamera bölümünde Mi 11, 108MP 1 / 1.33 ″ sensörü + 13MP 12mm 1.12 um ultra geniş açılı lens ve 5MP derinlik sensörü ile gelecek. Selfie kamerası ise 20MP çözünürlüğünde olacak.

Pro modelde ise tek fark yine kamera olacak. Pro modelde OmniVision’ın yeni nesil sensörü olan 48 MP çözünürlüğündeki OV48C lens yer alacak. Bu ana lense 20 MP ve 12 MP lensler eşlik edecek. Pro modelde 120W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli bataryanın yer alacağını belirtelim.

50W hızlı şarj destekli 4.780 mAh kapasiteli batarya ve Android 11 ile kutusundan çıkacak olan telefon 600 dolarlık fiyatı ile rakiplerine adeta göz dağı verecek diyebiliriz.

2021’in ilk aylarında tanıtılıcak olan telefon yine aynı dönem satışa sunulacak. Türkiye pazarına da gelecek olan Mi 11 ailesi, Xiaomi’nin tüm yeniliklerini sergilediği telefon olarak karşımıza çıkacak.

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