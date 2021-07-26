Apple, iPhone 13 için hazırlanıyor! Büyük sipariş

iPhone 13 artık yaklaşıyor. Apple'ın eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtması bekleniyor. Bu yüzden şirket, büyük bir hazırlık içerisinde. Şirketin yaptığı hazırlık elbette ki tedarik zincirlerine dayandırılan raporlara da yansıyor. Son olarak Apple'ın TSMC'e verdiği sipariş raporlara geçti.

APPLE'DAN IPHONE 13 İÇİN A15 YONGASI SİPARİŞİ

iPhone 13 serisinin yüksek bir talep görmesini bekleyen Apple, bildirilenlere göre tedarikçilerinden bu yıl çıkacak yeni iPhone için üretimi yüzde 25'ten fazla artırmalarını istedi. Bugünkü rapora göre ise Apple, TSMC'nin geliştirilmiş 5 nm süreci kullanılarak üretilmek üzere 100 milyon A15 yongası sipariş etti.

Yeni iPad Air'a ve iPhone 12'ye güç veren A14 yongası, 5nm işlemi kullanılarak oluşturulan ilk Apple tasarımı yongalar olarak biliniyor.

APPLE A15 YONGASI NASIL OLACAK?

Rapor ayrıca yaklaşmakta olan A15 yongasının dört yüksek verimli çekirdeğe ve iki yüksek performanslı çekirdeğe sahip altı çekirdekli bir CPU'ya sahip olacağını iddia ediyor. Eğer bu iddia doğruysa, gelecek yonga A14 ile aynı CPU sayısına sahip olacak ancak yine de performans ve pil ömrü iyileştirmeleri sunacak.

A15 YONGASINDA ÖNEM: GÜÇ VERİMLİLİĞİ

Ancak A15 yongasının ProMotion ekranlı iPhone'larda göstereceği performans kritik önem arz ediyor. Çünkü Apple'ın ProMotion teknolojisi, 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve bu da pili hızlıca tüketebilecek bir özellik olarak gösteriliyor. Ancak A15 yongasının güç verimliliği, burada önemli bir yere sahip olacak.

Bu yılın başlarında gelen bir rapor ise oldukça olumlu bir görünüm çizmişti. Rapor, ProMotion ekrana rağmen, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in A15 yongası sayesinde yüzde 15-20 daha verimli olacağını öne sürmüştü.

Ayrıca yeni iPhone'ların daha büyük pillerle geleceği söyleniyor. En uzun pil ömrünü ise serinin en büyük modeli olacak iPhone 13 Pro Max'in sunması sürpriz olmaz.

