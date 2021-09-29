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iPhone 14 hakkında detaylar gelmeye başladı

29.09.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen bir rapora göre, iPhone 14’ "tam bir yeniden tasarıma" sahip olacak. Bu oldukça ilginç bir bilgi çünkü tam bir yeniden tasarım konsepti 2017’de iPhone X’in piyasaya sürülmesinden beri görülmedi.

iPhone 14 hakkında detaylar gelmeye başladı

Nispeten farklılıklar sunan iPhone 13, daha büyük şeylerin geleceğine dair sadece bir ipucu niteliğindeydi.

iPHONE 13'TE NELER DEĞİŞECEK?

Teknoloji yazarı Mark Gurman raporunda, bu yeni donanımın neleri kapsayacağının ayrıntıları konusunda çok açık detaylar sunmadı. Ancak daha önceki söylentiler, iPhone 14 serisi cihazlardan ne bekleneceği konusunda bir ipucu verebilir. En önemlisi, analistlerinde hep haklı olan Ming-Chi Kuo kısa süre önce Apple’ın 2022’de ekran çentiğini tamamen kaldırmaya başlayacağını duyurdu. YouTuber Jon Prosser, yeni iPhone hakkında render görüntüler aldığını iddia etti. Yeni modelin, bant benzeri titanyum dış halka, düz arka kameralar ve daha kalın bir şasi ile süper boyutlu bir iPhone 4’e benzeyeceği tahmin ediliyor.

Diğer söylentilere göre Apple yeni serisinden mini iPhone'u tamamen çıkaracak. Bunun yerine her zamanki Pro modellerinin yanı sıra daha büyük bir “normal” model daha sunacak. Ekran altı Touch ID’nin hakkında ise söylentiler mevcut ancak bunun 2022’ye hazır olup olmayacağı kesin değil.

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Raporlar ne kadar doğru olursa olsun, bir sonraki iPhone yaklaşık bir yıl sonra çıkacak. Apple’ın üretim tasarımına kilitlenmeden önce önemli değişiklikler yapma şansı hala var. Sonuç ne olursa olsun, sızıntıların ortak teması iPhone 14’ün önemli bir yenileme olabileceğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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