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Apple AirTag, ilk kez hacklendi!

10.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir güvenlik araştırmacısı, Apple'ın takip aksesuarı AirTag'ı hacklemeyi başardı. Araştırmacı, hacklenen AirTag ile hacklenmemiş AirTag arasındaki farkı ise bir video ile ortaya koydu. Sonuç, oldukça şaşırtıcı.

Apple'ın AirTag'i piyasaya sürmesinin üzerinden yaklaşık olarak 10 gün geçti. Fakat bu 10 günlük dönemde birçok kişi, AirTag üzerinde çok fazla mesai harcadı. Örneğin bunlardan bazıları AirTag'e matkap ile delik açtı ve AirTag'i cüzdanlar için bir kredi kartı şekline getirdi. Ancak şimdi göreceğiniz şey, bunlardan oldukça farklı.

AIRTAG'İ HACKLEMEYİ BAŞARDI

Alman güvenlik araştırmacısı Stack Smashing, AirTag'in mikro denetleyicisine erişim sağlayarak, AirTag'i hacklemeyi başardı. Attığı tweetlerle bunu ortaya koyan araştırmacı, AirTag'in Kayıp Mod için NFC URL'sini değiştirdi. Araştırmacı, paylaştığı videoyla ise AirTag'in NFC URL'sini değiştirmenin nelere sebep olabileceğini açıkça gösterdi.

APPLE'IN SİTESİNE GİTMEDİ

Videoda, hacklenmemiş AirTag, Kayıp Mod sırasında iPhone'a yaklaştırıldığında, Apple'ın found.apple.com adresini açtı. Ancak hacklenmiş olan AirTag, üçüncü taraf bir web sitesine yönlendirme yaptı. Yani kimlik avı veya başka herhangi bir şey için kullanılabilecek alakasız bir URL'yi açtı. Bu, zararlı bir URL'ye yönlendirme yapılarak kötü sürprizlerle karşılaşılmasına neden olabilir.

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Apple'ın bu konu hakkında ne yapacağı henüz bilinmiyor. Ancak şirket, AirTag'in hacklenmesini önlemek için bir tür önlem alabilir.

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Apple
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