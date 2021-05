Apple AirTag, ilk kez hacklendi!

Apple'ın AirTag'i piyasaya sürmesinin üzerinden yaklaşık olarak 10 gün geçti. Fakat bu 10 günlük dönemde birçok kişi, AirTag üzerinde çok fazla mesai harcadı. Örneğin bunlardan bazıları AirTag'e matkap ile delik açtı ve AirTag'i cüzdanlar için bir kredi kartı şekline getirdi. Ancak şimdi göreceğiniz şey, bunlardan oldukça farklı.

Alman güvenlik araştırmacısı Stack Smashing, AirTag'in mikro denetleyicisine erişim sağlayarak, AirTag'i hacklemeyi başardı. Attığı tweetlerle bunu ortaya koyan araştırmacı, AirTag'in Kayıp Mod için NFC URL'sini değiştirdi. Araştırmacı, paylaştığı videoyla ise AirTag'in NFC URL'sini değiştirmenin nelere sebep olabileceğini açıkça gösterdi.

Yesss!!! After hours of trying (and bricking 2 AirTags) I managed to break into the microcontroller of the AirTag! ????????????



/cc @colinoflynn @LennertWo pic.twitter.com/zGALc2S2Ph