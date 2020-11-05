Apple iPhone 5C'yi rafa kaldırdı

iPhone 5C, iPhone tarihi için aslında bir ilki temsil ediyordu. Zira Apple'ın iPhone 12'de de gördüğümüz rengarenk iPhone politikasını benimseyen ilk model iPhone 5C'di. Apple iPhone 5C ile iPhone 5S'e uygun fiyatlı bir alternatif sunmak istemişti. Model temelde iPhone 5'i temsil ediyor, arka tarafında ise iPhone 5S'in arka yüzeyine nazaran parlak plastik bir malzeme sunuyordu. Apple'ın iPhone 5C'yi duyurmasının üzerinden ise tam 7 yıl geçti. Böylece iPhone 5C için arşive kaldırılma zamanı geldi.

APPLE İPHONE 5C'Yİ ÖLÜME TERK ETTİ

Klasik ürünler ve satıştan kaldırılmış ürünler olarak eski cihazlarını listeleyen Apple, önemli bir güncelleme yaptı. Güncelleme ile listeye iPhone 5C eklendi. Böylece iPhone 5C, uzun bir süredir satılmayan ürün olarak listedeki yerini aldı. Yani diğer bir deyişle Apple iPhone 5C'nin fişini çekti. Peki Apple daha önce hangi iPhone'ları ölüme terk etti?

İŞTE ÖLÜME TERK EDİLEN İPHONE MODELLERİ

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5C

iPHONE 5C ÖZELLİKLERİ

iPhone 5c, Eylül 2013'te piyasaya sürüldü. iOS yüklü telefonda Apple A6 işlemcisi, 4 inç LCD ekran ve 8 megapiksel arka kamera bulunuyordu. iPhone 5C'nin beş farklı rengi mevcuttu ve bunlar: beyaz, mavi, yeşil, pembe ve sarı olarak sıralanıyordu.