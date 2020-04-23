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Apple kabul etti! iPhone'larda kontrolü kaybettiren bir açık bulundu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

ABD'li merkezli ZecOps, Apple'ın iOS'ta 8 yıldır fark edemediği bir gerçeği ortaya çıkarttı. ZecOps, iPhone Mail uygulamasında iOS 6'tan beri devam eden bir güvenlik açığı buldu. Söz konusu açık sayesinde iPhone'ların kontrolü dahi ele geçirilebiliyor.

Apple kabul etti! iPhone'larda kontrolü kaybettiren bir açık bulundu

Apple iPhone'un dolayısıyla iOS'un her zaman güvenli olduğuna vurgu yapar. iOS'un güvenlik önlemleri gerçekten de diğer işletim sistemlerine göre daha iyidir. Zira, halk arasında iOS cihazlara virüs bulaşmaz diye bir laf bile vardır. Ancak durum sandığınız gibi değil. iPhone'lar her ne kadar güvenlik konusunda iyi olduklarını söyleseler de bazen güvenlik açıklarıyla gündeme gelebiliyorlar. Bu açıkları fark eden Apple ise söz konusu açığı bir sonraki güncellemede kapatarak yoluna devam ediyor, böylece kullanıcılarının güvenliğini tekrar sağlıyor. Fakat Apple bu kez bu prosedür için bayağı bir gecikti, yaklaşık olarak 8 yıl kadar.

ZECOPS iPHONE'LARIN 8 YILLIK AÇIĞINI KEŞFETTİ

ABD'de faaliyet gösteren siber güvenlik şirketi ZecOps, iPhone'lardaki mail uygulamasını inceledi ve tehlikeli bir açık keşfetti. ZecOps'un paylaştığı bilgilere göre açık oldukça tehlikeli. Zira mail uygulamasındaki bu açık sayesinde, hacker'ların yolladığı bir maili açan kullanıcı iPhone'unun tüm kontrolünü hackerlara teslim edebiliyor. Tabi bilgilerini de.

iphone mail

ETKİLENENLER ARASINDA FORTUNE 500 LİSTESİNDEN BİRİ VAR

ZecOps'un aktardıkları, iOS 13'ün son sürümünde dahi bulunan bu yüzden iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi akıllı telefonları dahi etkileyen bu açığın 8 yıllık bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Zira, kuruluşa göre bu açık iOS 6'dan beri iPhone'larda bulunuyor. Açık öylesine tehlikeli ki Fortune 500 listesinde adı yazan bazı kişiler dahi bu açıktan etkilenmiş durumda. Peki açık karşısında Apple'ın tutumu ne?

APPLE KABUL ETTİ AMA...

Apple iOS'ta ortaya çıkan güvenlik açığını kabul etti. iOS 13.4.5 güncellemesi ile birlikte mail uygulamasındaki eski ama tehlikeli açığın kapatılacak. Böylece iOS kullanıcıları, iPhone mail uygulamalarını kaldıkları yerden kullanmaya devam edecek. Ancak iOS 13.4.5 güncellemesi gelene kadar, hatta iOS 13.4.5 güncellemesi gelse dahi adresi farklı, nereden geldiği bilinmeyen mail'leri açmayın.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iphone mail kullanmıyorum çok şükür
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