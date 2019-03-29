Apple Kestirmeler’e gelen yenilikler

, geçtiğimiz yıllarda iOS’in sınırlarını aşmasını sağlayan Workflow uygulamasını satın almıştı. Workflow’u satın aldıktan sonra iOS 12 ile birlikte adını değiştiren Apple, Kestirmeler adıyla uygulamaya kaldığı yerden destek vermeye devam etmişti.

Instagram’dan tam çözünürlüklü fotoğraf indirmeden tutun da Apple Music listenizi tek tıklama ile Spotify’a aktarma gibi imkanlar sunan Kestirmeler uygulaması bugün güncellenerek yeni özelliklere kavuştu.

Kestirmeler 2.2 güncellemesi ile Notlar uygulamasına otomasyon özellikleri ekleniyor. Ayrıca bunların yanında günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir çok yenilik de uygulamaya ekleniyor.

• Not Yarat, Notun Sonuna Ekle, Notları Bul ve Notu Göster adlı yeni işlemlerle kestirmelerinizde Notlar yaratın ve onlara erişin

• Girişten Numaraları Al adlı yeni işlemi kullanarak metin içinden numaraları alın

• Arşiv sekmesine dokunulması kestirmeler listenizin alt kısmına kaydırır

• Seyahat Süresini Al işlemi; güzergâh adı, varış saati ve uzaklık olmak üzere daha fazla ayrıntı verir

• Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri

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