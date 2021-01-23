Apple MacBook Air ne zaman piyasaya sürülecek?

Raporlara göre cihaz, yeni nesil bir M1 işlemciye sahip olacak. Şirketin ayrıca, halihazırda taşınabilir form faktörünü daha da küçültecek bir tasarıma gittiği düşünülüyor. Yeni Macbook Air daha küçük ekran çerçeveli bir tasarımla gelebilir.

Raporlar sadece dizüstü bilgisayarın ne kadar daha küçük, daha ince ve daha hafif olacağından bahsetmiyor. Bununla birlikte Bloomberg yeni cihazın mevcut olan MacBook Air için yükseltilmiş bir alternatif olacağını ve giriş seviyesi bir cihaz olarak öne çıkacağını söylüyor. Kasa yapılan değişiklikler Air ve Pro serilerini daha da ayırt edilir hale getirecek. Şirketin yeni M1 çipini kullanan en yeni MacBook Air, görsel olarak MacBook Pro’ya oldukça benziyor.

Bloomberg’e göre, yeni MacBook Air bu yılın sonlarında veya 2022’de çıkacak. Bu durum cihazın, 14 inç ve 16 inçlik versiyonlarda geleceği bildirilen yükseltilmiş MacBook Pro’lardan sonra geleceği anlamına geliyor. Apple ayrıca bu yılın sonlarında iMac için de yeniden tasarım başlatmayı planlıyor. Beklentiler arasında Mac Pro serisine gelmesi beklenen yeni eklentiler var.

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