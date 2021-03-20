HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple mağazaların işleyişi konusunda önemli bilgiler paylaştı

Apple mağazaların işleyişi konusunda önemli bilgiler paylaştı

20.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tik Tok’da Tanicornerstone adlı eski bir Apple çalışanı, müşterilerin mağazalarda ayrıcalık yaşayabilecekleri bazı durumlar hakkında bilgi aktardı.

Apple mağazaların işleyişi konusunda önemli bilgiler paylaştı

Apple mağazasında çalışan bir müşteri hizmetleri görevlisi mağazaların işleyişi konusunda önemli bir bilgi paylaştı. Aslında paylaştığı bilgi aslında çok da gizli sayılabilecek veya gerçekleri ortaya koyan bir açıklama olmasa da mağaza prosedürlerinden biri konusunda oldukça önemli bir açıklama yaptı diyebiliriz.

Daha önce bir Apple Store’de çalışan Tik Tok’da Tanicornerstone kullanıcı isimli biri Tanicornerstone yalnızca çalışanların bildiği sırları isimli videosunda müşterilere önemli bir tüyo verdi. Her personelin keyfine göre daha doğrusu inisiyatifinde müşterilere tolerans geçebileceği veya ek olarak indirim yapabildiğini söyledi.

Yani size hizmet veren çalışana iyi davranırsanız, standart hizmetin ötesinde yer alan bu hizmetten faydalanma ihtimaliniz olabilir. Hatta haberinizin olmadığı bazı hizmetleri size ücretsiz de sunabilirler. İşin özü aslında kibar olmanız. Aslında bu durum sadece bu firmaya özgü değil birçok mağazada geçerli olduğunu da söyleyebiliriz.

Öyleki tanıdıklarına arkadaşlarına kampanyalara ek olarak kendi insiyatifinde ek kıyaklar yapabiliyor ve bu durum firmanın izin verdiği bir durummuş. TikTok videosuna yorum yapan kişiler başta olmak üzere, hem istisnai hizmet alan müşteriler hem de diğer eski Apple Perakende çalışanları söz konusu iddiayı doğruladı. Ancak bazıları, firmanın böyle bir politikası olabileceğine ihtimal vermiyor.

Antutu en çok çakması yapılan telefonları açıkladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Whatsapp ve Instagram ne zaman açılacak?Whatsapp ve Instagram ne zaman açılacak?
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
tiktok Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Mini LED iPad Pro Nisan’a hazırlık yapıyor

Mini LED iPad Pro Nisan’a hazırlık yapıyor

Sony PlayStation 5 için geliştirdiği VR kontrolcülerini tanıttı

Sony PlayStation 5 için geliştirdiği VR kontrolcülerini tanıttı

GeForce Now yeni bir zam daha aldı

GeForce Now'a yeni bir zam daha

Chrome kullanıcıları artık gerçek zamanlı altyazıdan yararlanabiliyor

Chrome kullanıcıları artık gerçek zamanlı altyazıdan yararlanabiliyor

Whatsapp ve Instagram neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?

Whatsapp ve Instagram ne zaman açılacak?

WhatsApp ve Instagram neden çöktü? WhatsApp ve Instagram açıldı!

Whatsapp neden çöktü?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.