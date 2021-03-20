Apple mağazaların işleyişi konusunda önemli bilgiler paylaştı

Apple mağazasında çalışan bir müşteri hizmetleri görevlisi mağazaların işleyişi konusunda önemli bir bilgi paylaştı. Aslında paylaştığı bilgi aslında çok da gizli sayılabilecek veya gerçekleri ortaya koyan bir açıklama olmasa da mağaza prosedürlerinden biri konusunda oldukça önemli bir açıklama yaptı diyebiliriz.

Daha önce bir Apple Store’de çalışan Tik Tok’da Tanicornerstone kullanıcı isimli biri Tanicornerstone yalnızca çalışanların bildiği sırları isimli videosunda müşterilere önemli bir tüyo verdi. Her personelin keyfine göre daha doğrusu inisiyatifinde müşterilere tolerans geçebileceği veya ek olarak indirim yapabildiğini söyledi.

Yani size hizmet veren çalışana iyi davranırsanız, standart hizmetin ötesinde yer alan bu hizmetten faydalanma ihtimaliniz olabilir. Hatta haberinizin olmadığı bazı hizmetleri size ücretsiz de sunabilirler. İşin özü aslında kibar olmanız. Aslında bu durum sadece bu firmaya özgü değil birçok mağazada geçerli olduğunu da söyleyebiliriz.

Öyleki tanıdıklarına arkadaşlarına kampanyalara ek olarak kendi insiyatifinde ek kıyaklar yapabiliyor ve bu durum firmanın izin verdiği bir durummuş. TikTok videosuna yorum yapan kişiler başta olmak üzere, hem istisnai hizmet alan müşteriler hem de diğer eski Apple Perakende çalışanları söz konusu iddiayı doğruladı. Ancak bazıları, firmanın böyle bir politikası olabileceğine ihtimal vermiyor.

Antutu en çok çakması yapılan telefonları açıkladı



