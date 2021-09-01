Apple Music müzik akışı seçeneklerini genişletiyor

Primephonic, web sitesinde kullanıcılara yazdığı bir mektupta, “Sadece klasik bir girişim olarak, küresel klasik dinleyicilerin çoğuna, özellikle diğer birçok müzik türünü de dinleyenlere ulaşamıyoruz” dedi.

“Bu nedenle, misyonumuza ulaşmak için tüm müzik türlerini kapsayan ve aynı zamanda klasik müziğe olan sevgimizi paylaşan lider bir yayın hizmetiyle ortak olmamız gerektiğine karar verdik.” Primephonic yeni kullanıcılara kapılarını kapattı ve 7 Eylül’de tamamen kapanacak. Aboneler, orantılı bir geri ödeme ve altı aylık ücretsiz Apple Music erişimi alacak.

Apple yakında çıkacak olan uygulamayı geliştirirken yüz binlerce klasik albümü dinleyebilecekler. Apple, tüm bu albümlerin yüksek çözünürlüklü seste mevcut olduğunu söylüyor. Yüzlercesinin de mekansal ses desteği var.

Şirket, anlaşmanın ardından AppleMusic abonelerine Primephonic çalma listeleri ve özel ses içeriği de dahil olmak üzere “önemli ölçüde geliştirilmiş klasik müzik deneyimi” vaat ediyor. Önümüzdeki aylarda, klasik müzik tutkunlarına gelişmiş tarama ve arama işlevleri sunmak için Primephonic’in yeteneklerinden yararlanacak.

Besteci ve repertuarına göre eserler arayabilecek ve “klasik müzik meta verilerinin ayrıntılı görüntülerini” görebileceksiniz. Apple Music and Beats Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, “Klasik müziği seviyoruz ve ona derin bir saygı duyuyoruz ve Primephonic klasik müzik tutkunlarının hayranlarının favorisi haline geldi” dedi. “Birlikte, Apple Music‘e harika yeni klasik özellikler getiriyoruz ve yakın gelecekte, gerçekten dünyanın en iyisi olacak özel bir klasik deneyim sunacağız.” ifadelerini kullandı.

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