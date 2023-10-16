Apple, onu ilk kez haziranda görücüye çıkarmıştı! Uygun fiyatlısı bazı özelliklerden yoksun olabilir

WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan Apple Vision Pro, Apple'ın 2014'ten bu yana ilk yeni ana ürün serisi olmuştu. Birçok kişi bu yeni Apple ürününü karma gerçeklik başlığı veya gözlüğü olarak isimlendirmeyi tercih etse de Apple onu "uzamsal bilgisayar" olarak nitelendirdi. Apple Vision Pro daha piyasaya çıkmadan ise (gelecek yılın başlarında ABD'de satışa sunulacak) Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı olacağı söylenen bir versiyonuna dair söylentiler dolaşmaya başladı. Bunlardan en dikkat çekici olanı belki de sonuncusu oldu. Çünkü o iddiada uygun fiyatlı Apple Vision Pro'nun bazı özelliklerden yoksun olacağı söyleniyor.

UYGUN FİYATLI APPLE VISION PRO İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA!

Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple'ın Vision Pro başlığının uygun fiyatlı versiyonu EyeSight (kullanıcının gözlerini gösteren harici ekran) ve M serisi çip gibi özelliklerden yoksun olacak, daha az harici kamera ve sensör içerecek. Üründe daha düşük çözünürlüklü ekranlar ve iPhone işlemcisi kullanılacak. Böylece maliyetin düşürülmesi hedeflenecek.



(Apple Vision Pro)

FİYAT...

Apple'ın bu ürünü ise 1.500 ila 2.500 dolar arasında fiyatlandırmayı tartıştığı iddia ediliyor. Bu noktada önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek olan Vision Pro'nun ilk versiyonun fiyatının ise 3.500 dolar olarak açıklandığını belirtelim.

2. NESİL VISION PRO YOLDA MI?

Öte yandan iddia sahibi, Apple'ın daha ucuz bir model geliştirmenin yanı sıra, Vision Pro'nun ikinci nesil bir versiyonu üzerinde çalıştığını da öne sürdü. Gurman'a göre bu tam donanımlı başlık, tüm özelliklere sahip olacak ancak ilk versiyona göre daha küçük ve daha hafif olacak. Böylece giyilmesi daha rahat olacak.

Gurman, şirketin ayrıca reçeteli lensleri doğrudan cihaza entegre ederek tasarımı basitleştirmek istediğini de iddia etti. Buna karşın ilk Vision Pro ise optik bileşen üreticisi Zeiss'ın lens eklerini kullanacak.





