Apple rakip markaların kulaklıklarını satmayı durdurdu! AirPods Studio mu geliyor?

Apple, Apple Store mağazalarında sadece kendi ürettiği ürünlere değil, farklı üreticilerin ürünlerine de yer veriyor. Hem fiziksel Apple Store mağazalarında hem de online Apple Store mağazasında bu anlamda bazı ürünler bulunuyor. Fakat Bloomberg'in haberine göre Apple, bu ürünlerden birkaçını sessiz sedasız bir operasyon ile kaldırmış durumda.

BLOOMBERG: APPLE BAZI KULAKLIKLARI SATIŞTAN KALDIRDI

Bloomberg'ten Mark Gurman'ın haberine göre Apple, üçüncü taraf kulaklık üreticilerinin kulaklıklarını satmayı bıraktı. Bose, Logitech ve Sonos gibi üreticilerin Apple Store'da yer alan kulaklıkları, artık Apple Store'da bulunmuyor. İddialara bakılırsa Cupertinolu firma, mağazalarına talimat verdi ve bu ürünlerin kaldırılmasını istedi.

İŞTE APPLE'IN ALDIĞI KARARIN NEDENİ

Haberde yer alan Apple açıklamasına göre, bu ürünlerin kaldırılmasının nedeni tüketicilerin değişen ihtiyaçları. Firma, tüketicilerin ihtiyaçları değiştikçe sattığı ürünlerde de düzenli olarak değişiklikler yaptığını söylüyor. Bu değişikliğin rutin bir olay olduğunu ifade eden Apple, üçüncü taraf ürünlerin satışına devam edeceğini dile getiriyor. Bose ise ürünlerinin Apple Store'dan kaldırıldığını doğrulamış durumda. Ayrıca Sonos'un hoparlörlerinin de satıştan kaldırıldığı belirtiliyor.