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Apple rakip markaların kulaklıklarını satmayı durdurdu! AirPods Studio mu geliyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

Apple, farklı üreticilerin ürettiği kulaklıklarını Apple Store üzerinden satmayı bıraktı. Bloomberg'in haberine göre Apple, Bose, Logitech ve Sonos gibi üreticilere ait kulaklıkların satışını durdurdu. Bunun asıl nedeni ise tahminlere bakılırsa AirPods Studio'nun ta kendisi.

Apple rakip markaların kulaklıklarını satmayı durdurdu! AirPods Studio mu geliyor?

Apple, Apple Store mağazalarında sadece kendi ürettiği ürünlere değil, farklı üreticilerin ürünlerine de yer veriyor. Hem fiziksel Apple Store mağazalarında hem de online Apple Store mağazasında bu anlamda bazı ürünler bulunuyor. Fakat Bloomberg'in haberine göre Apple, bu ürünlerden birkaçını sessiz sedasız bir operasyon ile kaldırmış durumda.

BLOOMBERG: APPLE BAZI KULAKLIKLARI SATIŞTAN KALDIRDI

Bloomberg'ten Mark Gurman'ın haberine göre Apple, üçüncü taraf kulaklık üreticilerinin kulaklıklarını satmayı bıraktı. Bose, Logitech ve Sonos gibi üreticilerin Apple Store'da yer alan kulaklıkları, artık Apple Store'da bulunmuyor. İddialara bakılırsa Cupertinolu firma, mağazalarına talimat verdi ve bu ürünlerin kaldırılmasını istedi.

Apple rakip markaların kulaklıklarını satmayı durdurdu

İŞTE APPLE'IN ALDIĞI KARARIN NEDENİ

Haberde yer alan Apple açıklamasına göre, bu ürünlerin kaldırılmasının nedeni tüketicilerin değişen ihtiyaçları. Firma, tüketicilerin ihtiyaçları değiştikçe sattığı ürünlerde de düzenli olarak değişiklikler yaptığını söylüyor. Bu değişikliğin rutin bir olay olduğunu ifade eden Apple, üçüncü taraf ürünlerin satışına devam edeceğini dile getiriyor. Bose ise ürünlerinin Apple Store'dan kaldırıldığını doğrulamış durumda. Ayrıca Sonos'un hoparlörlerinin de satıştan kaldırıldığı belirtiliyor.

ASIL NEDEN AİRPODS STUDİO MU?

Fakat bu olayın arkasındaki asıl nedenin AirPods Studio ve daha küçük boyutlu HomePod'un olduğu düşünülüyor. Aylardır sızdırılan Apple markalı kablosuz kulak üstü kulaklık AirPods Studio'nun ve HomePod Mini'nin önümüzdeki hafta düzenlenecek iPhone 12 etkinliğinde tanıtılması muhtemel görünüyor. Yani Apple, kulaklıkları ve hoparlörleri satıştan kaldırarak önümüzdeki hafta düzenlenecek lansmana hazırlanıyor olabilir. Üstelik 2014 yılında Apple'ın Apple Watch'ı duyurması ile Fitbit'in ürünlerini satmayı bırakması bu iddiayı daha da güçlendiriyor.

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