Apple Steve Jobs gözlüğü üzerinde çalışıyor

Şimdi ise Apple, yazılım yatırımlarını donanım ile taçlandırmak istiyor. 2020 sonu tanıtılması beklenen Apple AR gözlükleri için bugün ise ilginç bir gelişme yaşandı. Apple’ın artırılmış gerçeklik özellikli Steve Jobs gözlüğü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

iOS ve iPadOS işletim sistemleri ile tam uyumlu bir şekilde çalışacak olan artırılmış tabanlı AR gözlüğün 2020 sonu veya en geç 2021 yılında tanıtılıp satışa sunulacağı söyleniyor. Fiyat olarak Apple’ın normal AR gözlükleri için 499 dolar bandını zorlayacağı tahmin ediliyor. Steve Jobs‘ın gözlüğünü temel alan modeller muhtemelen 999 dolar banında olacak ve sınırlı sayıda satışa sunulacak.

AR oyun ve uygulamalara son yıllarda büyük önem veren Apple, bu sayede oyun işine de başarılı bir giriş yapma fırsatını elde edecek. Apple Arcade ile en iyi mobil oyunları bünyesinde toplayan Cupertinolu firma, AR gözlükleri kullanarak PlayStation VR‘dan bile daha iyi ve daha taşınabilir bir oyun deneyimi sunabilir.

Apple’ın şimdilik bu gözlükleri hakkında fazla detay bulunmuyor. Yüksek çözünürlüklü olması beklenen AR gözlükler umarız şarj konusunda iPhone’a benzemez. Sürekli takmak için de uygun olacağını düşündüğümüz Apple’ın AR gözlükleri bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?



