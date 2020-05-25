HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Steve Jobs gözlüğü üzerinde çalışıyor

Apple Steve Jobs gözlüğü üzerinde çalışıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.05.2020 14:53 | Son Güncelleme

Apple’ın bir süredir gözlük işine gireceği söyleniyordu. Tercihini yıllar önce sanal gerçeklik (VR) yerine mantıklı bir seçim olan artırılmış gerçeklikten (AR) yana kullanan Apple, iOS ve iPadOS için yatırımlarını 2 yıldır yapıyor.

Apple Steve Jobs gözlüğü üzerinde çalışıyor

Şimdi ise Apple, yazılım yatırımlarını donanım ile taçlandırmak istiyor. 2020 sonu tanıtılması beklenen Apple AR gözlükleri için bugün ise ilginç bir gelişme yaşandı. Apple’ın artırılmış gerçeklik özellikli Steve Jobs gözlüğü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

iOS ve iPadOS işletim sistemleri ile tam uyumlu bir şekilde çalışacak olan artırılmış tabanlı AR gözlüğün 2020 sonu veya en geç 2021 yılında tanıtılıp satışa sunulacağı söyleniyor. Fiyat olarak Apple’ın normal AR gözlükleri için 499 dolar bandını zorlayacağı tahmin ediliyor. Steve Jobs‘ın gözlüğünü temel alan modeller muhtemelen 999 dolar banında olacak ve sınırlı sayıda satışa sunulacak.

AR oyun ve uygulamalara son yıllarda büyük önem veren Apple, bu sayede oyun işine de başarılı bir giriş yapma fırsatını elde edecek. Apple Arcade ile en iyi mobil oyunları bünyesinde toplayan Cupertinolu firma, AR gözlükleri kullanarak PlayStation VR‘dan bile daha iyi ve daha taşınabilir bir oyun deneyimi sunabilir.
Apple’ın şimdilik bu gözlükleri hakkında fazla detay bulunmuyor. Yüksek çözünürlüklü olması beklenen AR gözlükler umarız şarj konusunda iPhone’a benzemez. Sürekli takmak için de uygun olacağını düşündüğümüz Apple’ın AR gözlükleri bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
OnePlus 7T ve 7T Pro modelleri Türkiye’de OnePlus 7T ve 7T Pro modelleri Türkiye’de
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Çığ altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Çığ altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapay zeka haber spikeri

Yapay zeka haber spikeri

Redmi 10X hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

Redmi 10X hakkında yeni bilgiler!

Messenger, dolandırıcıları ayırmak için yeni bir önlem alıyor

Messenger'dan dolandırıcıları ayırmak için yeni önlem!

Google, Android için yayınladığı yeni uygulamaları ile engelleri kaldırıyor

Google, engelleri kaldırıyor

M350 ve MK470: Bu ürünler yeni iş ortağınız olmaya aday

Bu ürünler yeni iş ortağınız olmaya aday

Twitch canlı yayınında PornHub videosu açtı

Twitch canlı yayınında PornHub videosu açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.