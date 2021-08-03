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Apple tablet konusunda açık ara lider

03.08.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple her alanda rekabet etmeye çalışıyor. Bildiğiniz üzere akıllı telefon alanında Samsung ve Xiaomi ile göğüs göğüse mücadele ediyor. Şimdi ise şirket tablet konusunda birçok dünya devini geride bıraktı.

Apple tablet konusunda açık ara lider

Bugüne kadar ortaya çıkan rakamlara göre Apple tablet alanında diğer tüm markalara fark atmış gibi görünüyor. Şirketin Amazon ve Samsung gibi şirketlerin toplamından bile daha fazla tablet sattığı ortaya çıktı. Apple iPhone modellerinde kazanılan başarı böylece tablet modellerinde de elde edilmiş oldu.

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APPLE İKİ MARKANIN TOPLAMINI DA GEÇTİ

2021 yılının ikinci çeyreği genel olarak değerlendirildiğinde Apple markasının 12,9 milyon adet tablet sattığı görülüyor. Samsung ve Amazon ise toplamda 12,3 milyon tablet satmayı başarmıştı. Böylece Apple markası bu iki şirketi geçti. Amazon bildiğiniz üzere dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alıyor.

Bazı alanlarda rakiplerine tur bindirmeyi başaran Apple böylece iyi bir gelir sağlıyor. Firma gerçekleştirdiği tablet satışlarından 7,4 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıl ile kıyaslandığında Apple 6,6 milyar dolar daha fazla kazanç elde etti. Sadece tablet alanında yaşanan bu gelir artışı hisselere de yansıyor.

Hem donanım hem de yazılım açısından başarılı bir performans gösteren Apple kendisini biraz daha geliştirmek zorunda. Şirketin özellikle giriş seviyesindeki Android tabletlere benzer cihazlar üretmesi gerekiyor. Böylece rekabette çok daha ön sıralarda yer alabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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