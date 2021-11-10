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Aşı devinden Apple'ın yönetim kuruluna!

10.11.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 aşısı üreten ilaç şirketlerinden biri olan Johnson & Johnson'ın CEO'su Alex Gorsky, Apple'ın yönetim kuruluna katıldı. Apple CEO'su Tim Cook, konuyla ilgili bir açıklama da yaptı.

Aşı devinden Apple'ın yönetim kuruluna!

Apple, sadece akıllı cihazlarına eklediği teknolojik özelliklerle değil, sağlık konusunda attığı adımlarla da gündeme geliyor. Apple Watch modellerindeki EKG, kandaki oksijen doygunluğu ölçme ve düşme uyarısı gibi özellikler, Apple'ın sağlık alanında attığı adımlara örnek olarak gösteriliyor. Ancak Apple, Johnson & Johnson'ın CEO'su Alex Gorsky hakkında yeni bir duyuru yaptı ve şirketin sağlık alanında daha büyük adımlar atabileceğinin sinyalini verdi.

ALEX GORSKY, APPLE'IN LİDERLİK EKİBİNE KATILIYOR

Apple, Johnson & Johnson'ın CEO'su Alex Gorsky'nin yönetim kuruluna katılacağını duyurdu. Gorsky'nin Apple'ın yönetim ekibine geçişi, Apple'ın sağlığa ve verileri, kullanıcılar ve onların doktorları için nasıl daha erişilebilir hale getirebileceğine daha fazla odaklandığı bir zamanda geliyor.

Aşı devinden Apple'ın yönetim kuruluna

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TİM COOK'TAN GORSKY'E: SAĞLIK ALANINDA BİR VİZYONER

Gorsky'nin Apple'daki rolünü açıklayan açıklamada Apple CEO'su Tim Cook, “Alex, uzun süredir sağlık alanında bir vizyoner oldu ve muazzam içgörüsünü, deneyimini ve teknolojiye olan tutkusunu yaşamları iyileştirme ve daha sağlıklı topluluklar oluşturma amacına uyguladı." ifadelerini kullandı.

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"PARÇASI OLMAK BİR ONUR"

Alex Gorsky ise “Apple'ın teknolojinin yaşamları iyileştirme ve daha sağlıklı topluluklar yaratma potansiyeline sahip olduğuna dair inancını uzun süredir paylaşıyorum. Apple'ın yönetim kuruluna katılmak ve yaşam biçimimizi hem etkinleştirmek hem de geliştirmek için sürekli yenilik yapan, değerlere dayalı bir şirketin parçası olmak bir onurdur." dedi.

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Apple, sağlık konusunda önemli hedefleri olduğunu zaten gösteriyor. Örneğin, Apple Watch büyük ölçüde bir fitness cihazı olarak görülüyor. iOS ve watchOS'ta yapılan son güncellemeler de tıbbi kayıtların doktorlar veya aile üyeleriyle paylaşılmasını kolaylaştıran yeni sağlık özellikleri getirmişti.

Gorsky yönetim kurulundayken Apple, Apple Watch'a hangi yeni sensörlerin eklenebileceği gibi yeni fikirler için Gorsky'den yardım alabilir veya onun uzmanlığını kullanabilir.

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Apple Tim Cook
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