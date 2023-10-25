Apple, tarih vererek duyurdu! TSİ gece 03:00'te gerçekleşecek

Apple 2023'ün ikinci sonbahar etkinliğini duyurdu. 30 Ekim Pazartesi'yi 31 Ekim Salı'ya bağlayan gece 03:00'te düzenlenecek olan çevrim içi etkinliğin konusu görünüşe göre Mac olacak. Çünkü Apple'ın etkinlik web sitesinde siyah bir arka plan üzerinde Mac Finder simgesine dönüşen bir Apple logosu yer alıyor ve bu da etkinliğin Mac odaklı olacağını doğruluyor.

PEKİ APPLE EKİM ETKİNLİĞİNDE NELER TANITACAK?

Apple'ın etkinlikte ne veya neler tanıtacağına dair birkaç olasılık var. 24 inç iMac'in yenilenmiş bir versiyonunu görebiliriz. Çünkü bu cihaz, hala M1 çipi kullanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman ise MacBook Air'in yenilenmesini beklememek gerektiğini, ancak 13 inç MacBook Pro, 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro'nun yeni çiplerle güncellenebileceğini söyledi.

Yenilemenin yeni M3 serisi çiplere odaklanıp odaklanmayacağı ise belli değil. Ancak iMac ve MacBook Pro modellerinin 3 nanometre üretim sürecine sahip M3 serisi çipleri benimsediğini görmemiz olası.

Apple, 30 Ekim Pazartesi'yi 31 Ekim Salı'ya bağlayan gece 03:00'te düzenlenecek olan etkinliği, web sitesi, YouTube ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlayacak.





