Apple TV’nin büyülü dünyasını keşfetmeye hazır mısınız?

Son yıllarda hızla popüler hale gelen dizi ve film platformlarını internet bağlantısı olmayan televizyonlarda izlemek bazen işkence haline gelebiliyor. Tam bu noktada, Apple TV tüm dijital medya platformlarına kolayca ulaşmanızı sağlayan bir akış oynatma cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Büyülü bir dünyaya kapı aralayan Apple TV ile popüler uygulamalar bir kumanda uzağınızda. Dilerseniz bu çığır açan cihazın özelliklerini ve avantajlarını incelemeye başlayalım...

Kolay kurulum, sınırsız içerik

Smart TV özelliği bulunmayan televizyonlarda da rahatlıkla kullanılabilen Apple TV’nin HDMI kablosunu televizyonunuza bağlamanız yetiyor. Cihazı kullanmak için ise kablolu ya da kablosuz internet bağlantınız olması yeterli. Apple TV+, Netflix, Prime Video, BluTv gibi pek çok dijital medya platformunu destekleyen cihaza Apple Store bünyesinde bulunan entegre uygulamaları da yükleyebilirsiniz. iTunes hesabı açarak platform bünyesindeki tüm film, dizi ve belgeselleri televizyonunuzdan izleyebilirsiniz.

Tüm Apple ürünleriyle entegre!

Apple TV ile Apple marka tüm cihazları televizyonunuzla entegre edebilirsiniz. Öyle ki, Apple ürünlerinden iPhone, iPad veya Macbook’unuz varsa, cihazlarınızdaki tüm medya ve belgeleri kolayca televizyona yansıtabiliyorsunuz. Ayrıca Apple TV sizi kumanda arama derdinden de kurtarıyor. İzlemek istediğiniz her şeyin yönetimini bilgisayarınızdan, tabletinizden ya da telefonunuzdan kolayca yapabiliyorsunuz.

Bambaşka bir oyun deneyimi

Arkadaşlarınızla ve ailenizle ekran karşısına geçip birlikte oyun oynamak son derece keyifli olabiliyor. Apple Arcade ile birbirinden eğlenceli ve keyifli oyunları Apple TV sayesinde oynayabilirsiniz. Yüksek çözünürlüğü sayesinde yeni bir boyut kazanan strateji, yarış ve her türden oyunda bambaşka bir zevk yaşayın.

Bu arada, “ben kumandayla oyun oynamaktan zevk almıyorum” diyenlerdenseniz, Apple TV uyumlu Steelseries Nimbus kablosuz oyun kumandasını incelemenizi öneririz.

Eviniz hiç bu kadar akıllı olmamıştı

Apple TV’de bulunan HomeKit uygulamasıyla ile evinizin tüm kontrolü avucunuzun içinde olacak. Kapınızı çalan kişiyi aynı anda televizyondan görebilir, evden çıktığınızda ışıkları veya elektronik cihazlarınızı kapatmayı unuttuğunuzda telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan bir tıkla kapatabilirsiniz.

Akıllı aydınlatma sisteminin beyni olan Hue Bridge Köprüsü’nü kurup uygulamayı iOS aygıtınıza indirdiğinizde, iPhone, iPad veya Macbook’unuzu kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Apple TV+ ile en yeni dizi ve filmler

Yepyeni bir yayın platformu olan Apple TV+’daki tüm dizileri, film, belgesel ve şovlara Apple TV ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz. Orijinal içerikleriyle dijital yayın platformları içinde adından hızla söz ettiren Apple TV+’nın orijinal yapımlarından Little America, Servant ve Ghostwriter’a göz atmanızı özellikle öneriyoruz.

Yüksek görüntü kalitesiyle evinizi sinema salonuna çevirin

Apple TV gibi kullanıcılarına pek çok avantajlar sağlayan bir akış oynatıcı cihaz, özel bir Smart TV ile birleştiğinde üst seviyede bir seyir zevki veriyor. Apple TV, 4K ve HDR destekli televizyonlarda bulunan yüksek görüntü kalitesiyle adeta sinemayı evinize taşıyorsunuz.

Samsung Crystal 4K Ultra HD 70" Smart LED Televizyon ile Belgeselleri izlerken kendinizi balta girmemiş bir ormanda bulacak ya da bir spor müsabakası izlerken kendinizi devasa bir stadyumda hissedeceksiniz.

Evde konser ortamı yaratın

Üstün ses sistemiyle fark yaratan Apple TV, Dolby Atmos uyumlu bir cihaz. Apple Music, Spotify ve diğer müzik uygulamalarıyla uyumlu olan arayüzü sayesinde evinizde konser ortamı yaratabilirsiniz. Apple TV sayesinde YouTube’dan konser videoları izleyebilir canlı ya da akustik performansları salonunuzda üstün ses kalitesiyle deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca televizyon kanallarını ve canlı yayınları izleyebileceğiniz uygulamaları sayesinde evde uydu alıcısına ihtiyaç kalmadığını da son olarak hatırlatalım.



