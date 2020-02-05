Apple ücretsiz geliştirici hesabı için müjdeli haberi verdi

iOS, iPadOS ve macOS’e uygulama geliştirmek için geliştiricilerin aylık 99 dolar ödeyerek Apple Developer hesabı alması gerekiyor. Android’de ücretsiz olarak sunulan uygulama ve oyun geliştirme olayı için Apple geç de olsa düğmeye bastı. Cupertinolu teknoloji devi bazı ülkelerde Developer hesabını ücretsiz olarak sunma kararı aldı.

Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore, İngiltere, ABD’deki geliştiriciler artık ücretsiz olarak Apple’dan geliştirici hesabı alabilecek. Ancak ücretsiz hesap için Apple’ın bir şartı var. Ücretsiz hesap daha önce yıllık 99 dolar ödemeyen yeni hesaplar için geçerli olacak.

Ayrıca Apple Developer Enterprise Program üyeler, şahıslar ve tek kişilik işletmeler ücretsiz hesap fırsatından yararlanamayacak. Apple’ın Türkiye’deki operasyonlarına ağırlık verdiğini biliyoruz. Ancak ücretsiz geliştirici hesabının Türkiye’de kullanıma sunulmaması pek hoş olmadı.

Apple, App Store ve Mac App Store uygulama mağazalarını bu yöntem ile daha da fazla genişletmeyi başarabilirse, bu ücretsiz sistemin tüm dünyada geçerli olabileceğini söyleyebiliriz.