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Apple uygulamaları aile içinde paylaşılabilecek

08.12.2020 09:24 | Son Güncelleme:
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Apple uygulamaları aile içinde paylaşılabilecek

Cupertino merkezli teknoloji üreticisi Apple uygulama içi satın alımları aile paylaşımı ile diğer üyelere de sunuyor.

Apple, yakın zamanda geliştiricilere, uygulama içi satın alımların artık “aile paylaşımı” işlevini desteklediğini açıklamıştı. Şirket, geliştiricilerin artık otomatik yenilenebilir abonelikler ve tüketilebilir olmayan uygulama içi satın alımlar için aile paylaşımını etkinleştirebileceğini söyledi. Bu, kullanıcıların satın aldıkları ürünleri diğer beş aile üyesiyle paylaşmasına olanak tanıyor.

Apple’a göre aile paylaşımını kullanıcılara daha basit bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, geliştiricilerin aboneleri çekmesine ve daha fazla kullanıcıyı ücretli içeriğe abone olmaya teşvik etmesine yardımcı oluyor. Bu, sonuçta kullanıcı katılımını artırıyor ve kullanıcıları elde tutma oranını iyileştirir.

Apple, geliştiricilerin aile aboneliklerinin performansını anlamalarına yardımcı olmak için yakında “Satışlar ve Eğilimler” raporunu güncelleyecek. Dünkü teste göre, App Store’un “Abonelikler” ayarlarında, “Yeni abonelikleri paylaş” ayarı otomatik olarak açıldı ve aile üyelerinin uygun abonelikleri otomatik olarak paylaşmasına izin verdi. Önceden, bir aile üyesi abonelik içeren bir uygulama satın aldıysa, bu abonelik özelliklerini diğer aile üyeleriyle paylaşmanın bir yolu yoktu.

Apple’ın aile paylaşımı özelliği aracılığıyla aileleriyle uygulama paylaşan iPhone ve iPad kullanıcıları artık abonelik uygulamalarını da paylaşabilir. App Store’un “abonelikler” ayarında, “Yeni abonelikleri paylaş” ayarı otomatik olarak açıldı ve aile üyelerinin uygun abonelikleri otomatik olarak paylaşmasına bu bölümde izin veriliyor.

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