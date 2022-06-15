Apple uygun fiyatlı olarak sunacak! Özellikleri sızdırıldı: Öyle bilgiler geldi ki siz de şaşıracaksınız

iPad Pro, iPad Air ve iPad mini gibi modellerin dışında uygun fiyatlı iPad modelini de sunan Apple, kollarını sıvamış gibi görünüyor. Şirketin son uygun fiyatlı iPad modeli 9. nesil iPad olmuştu. 10. nesil iPad'in özellikleri ve fiyatı merak edilirken, önemli sızıntılar gerçekleştirildi. Apple'ın uygun fiyatlı olarak sunacağı 10. nesil iPad'in özellikleri sızdırıldı. Öyle bilgiler verildi ki sizlerin de şaşırmanız oldukça muhtemel. Peki iddialara göre Apple, 10. nesil iPad için neler planlıyor?

SIZDIRILDI! BU ÖZELLİKLERİN HEPSİNİ iPAD'E EKLEYECEK

İddialara göre 10. nesil iPad, onu iPad serisinin geri kalanıyla uyumlu hale getirecek birkaç güncelleme içerecek. Lightning portu yerine USB-C'yi kullanılacak. Böylece tüm iPad'ler USB-C'ye terfi ettirilecek. Ekran boyutu 10,2 inçten 10,5 inç boyutuna çıkartılacak. Kalbinde iPhone 12 serisinde bulunan A14 Bionic çip yer alacak. Ekran ve çip güncellemelerinin yanı sıra Apple, iPad'e 5G bağlantısı ekleyerek iPad kullanıcılarının 5G ağlarına bağlanmasına izin verecek.

10. NESİL iPAD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şu anda 10. nesil iPad'in tasarımına ilişkin herhangi bir bilgi yok. Bu nedenle Apple'ın bir Touch ID'li güç düğmesi mi yoksa Ana Sayfa düğmesi mi kullanacağı belli değil. Apple'ın uygun fiyatlı iPad'i 2022'de, muhtemelen de sonbaharda görücüye çıkarması bekleniyor.

