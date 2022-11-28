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Apple ve Elon Musk arasında Twitter gerginliği! 'Apple tehdit ediyor'

28.11.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı satın aldığından bu yana gündemden düşmeyen Elon Musk ve Apple arasında gerginlik yaşanıyor. Son olarak Elon Musk, Apple'ın kendisini Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini duyurdu. Musk, Apple'ın ifade özgürlüğünü sevmeyen bir şirket olduğunu da iddia etti.

Apple ve Elon Musk arasında Twitter gerginliği! 'Apple tehdit ediyor'

Elon Musk, sürekli olarak Twitter ve diğer şirketler hakkında olay yaratan açıklamalar yapmasıyla son zamanlarda gündemden düşmüyor. Mavi tik ve şirketin üst düzey çalışanlarını işten kovmasıyla gündeme gelen Musk, son olarak Apple'la karşı karşıya geldi.

Elon Musk, Twitter hesabından Apple’ın kendisini “Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla” tehdit ettiğini duyurdu. Musk ayrıca Apple hakkında bazı açıklamalarda yaptı.

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'APPLE BENİ TEHDİT EDİYOR'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elon Musk, Twitter’ın en büyük reklam verenlerinden birisi olan Apple’ın reklamlarının büyük bir kısmını geri çektiğini açıkladı. Musk, "Apple Amerika’daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyor?" sorusunu sordu. Bu paylaşımdan yaklaşık 30 dakika sonra başka bir tweet daha atan Musk, Apple’ın kendisini "Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla" tehdit ettiğini iddia etti. Bu tehdidin nedenini bilmediğini söyleyen Twitter'ın CEO’su Musk, "bunun kulağa ön yargılı gelmediğini" belirterek Apple’ın kendisine komplo kurduğunu ima etti.

Ayrıca Musk, Apple’ın tüm uygulama satın alımlarından gizlice %30 vergi aldığını belirterek hem uygulamalardan para kazandıklarını hem de ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalıştıklarını belirtti.

Apple yetkilileri henüz Musk’ın iddiaları hakkında bir açıklama yapmadı. Twitter’ın yakın zamanda App Store’dan kaldırılıp kaldırılmayacağını da merak konusu olmaya devam ediyor.

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Elon Musk Twitter

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