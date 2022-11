Apple ve Elon Musk arasında Twitter gerginliği! 'Apple tehdit ediyor'

Elon Musk, sürekli olarak Twitter ve diğer şirketler hakkında olay yaratan açıklamalar yapmasıyla son zamanlarda gündemden düşmüyor. Mavi tik ve şirketin üst düzey çalışanlarını işten kovmasıyla gündeme gelen Musk, son olarak Apple'la karşı karşıya geldi.

Elon Musk, Twitter hesabından Apple’ın kendisini “Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla” tehdit ettiğini duyurdu. Musk ayrıca Apple hakkında bazı açıklamalarda yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elon Musk, Twitter’ın en büyük reklam verenlerinden birisi olan Apple’ın reklamlarının büyük bir kısmını geri çektiğini açıkladı. Musk, "Apple Amerika’daki ifade özgürlüğünden nefret mi ediyor?" sorusunu sordu. Bu paylaşımdan yaklaşık 30 dakika sonra başka bir tweet daha atan Musk, Apple’ın kendisini "Twitter’ı App Store’dan kaldırmakla" tehdit ettiğini iddia etti. Bu tehdidin nedenini bilmediğini söyleyen Twitter'ın CEO’su Musk, "bunun kulağa ön yargılı gelmediğini" belirterek Apple’ın kendisine komplo kurduğunu ima etti.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why