Apple Watch gibi: Huami Amazfit Bip S tanıtıldı! İşte özellikleri

Huami, Xiaomi'nin alt markası olarak faaliyet gösteren bir şirket. Daha çok akıllı giyilebilir cihazlar üretimini üstlenen şirket, genelde Amazfit akıllı saatleriyle tanınıyor. Şirket de bu tanınırlığının farkında ve bu yüzden Amazfit ailesinin genişletmek için bir süredir çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların yeni meyvesinin adı ise Huami Amazfit Bip S.

HUAMİ AMAZFİT BİP S ÖZELLİKLERİ

Huami Amazfit Bip S akıllı saat, Huami'nin yaptığı duyuru ile tanıtıldı. Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki Amazfit Bip S, Apple Watch ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Bu tasarımda 1,28 inç büyüklüğünde renkli bir ekranla gelen Amazfit Bip S, aktivite konusunda da bir akıllı saatten beklenen özellikleri barındırıyor. Yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklet sürme gibi 10 farklı aktivite modunu bünyesinde barındıran akıllı saat, bir kalp atış hızı ölçme sensörüne de yer veriyor. Bu şekilde Amazfit Bip S, kalp hızı ölçümleriniz dahil diğer tüm sağlık bilgilerinizi Huami-PAI adı verilen bir sisteme kaydediyor ve böylece geriye dönük verilerinize ulaşmanız mümkün hale geliyor.