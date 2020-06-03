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Apple Watch gibi: Huami Amazfit Bip S tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2020 12:38 | Son Güncelleme

Xiaomi'ye bağlı Huami, Amazfit Bip S akıllı saatini tanıttı. Apple Watch benzeri bir tasarıma sahip olan Huami Amazfit Bip S, uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. Peki Huami Amazfit Bip S özellikleri neler?

Apple Watch gibi: Huami Amazfit Bip S tanıtıldı! İşte özellikleri

Huami, Xiaomi'nin alt markası olarak faaliyet gösteren bir şirket. Daha çok akıllı giyilebilir cihazlar üretimini üstlenen şirket, genelde Amazfit akıllı saatleriyle tanınıyor. Şirket de bu tanınırlığının farkında ve bu yüzden Amazfit ailesinin genişletmek için bir süredir çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların yeni meyvesinin adı ise Huami Amazfit Bip S.

HUAMİ AMAZFİT BİP S ÖZELLİKLERİ

Huami Amazfit Bip S akıllı saat, Huami'nin yaptığı duyuru ile tanıtıldı. Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki Amazfit Bip S, Apple Watch ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Bu tasarımda 1,28 inç büyüklüğünde renkli bir ekranla gelen Amazfit Bip S, aktivite konusunda da bir akıllı saatten beklenen özellikleri barındırıyor. Yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklet sürme gibi 10 farklı aktivite modunu bünyesinde barındıran akıllı saat, bir kalp atış hızı ölçme sensörüne de yer veriyor. Bu şekilde Amazfit Bip S, kalp hızı ölçümleriniz dahil diğer tüm sağlık bilgilerinizi Huami-PAI adı verilen bir sisteme kaydediyor ve böylece geriye dönük verilerinize ulaşmanız mümkün hale geliyor.

Amazfit Bip S özellikleri

İŞTE AKILLI SAATİN PİL ÖMRÜ

5 ATM'ye kadar suya dayanıklı olan Huami Amazfit Bip S, pil ömrüyle dikkat çekiyor demiştik. Zira, akıllı saatte 200 mAh değerinde bir pil yer alıyor. Bu, bir akıllı telefona göre oldukça küçük bir pil olsa da, akıllı saat bu pil değeriyle günlük kullanımda 15 güne kadar, sadece aktivite ölçümlü kullanımda 80 güne kadar, sadece GPS kullanımında ise 22 saate kadar pil ömrü sunuyor. Akıllı saatin fiyatı ise henüz bilinmiyor. Ancak Apple Watch'tan uygun fiyatlı olması muhtemel.

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