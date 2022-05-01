Apple Watch için söyledikleri şaşkına çevirdi: Apple aslında olmasını istemiş!

Apple analizleriyle tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun bugünkü gündeminde Apple Watch vardı. Birçok insan, geçen yılın eylül ayında tanıtılan Apple Watch Series 7'de vücut ısısı ölçme özelliğinin neden olmadığını merak etmişti. Kuo ise Twitter hesabı üzerinden bu tür merakları giderecek açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Apple Watch Series 8 için umut verdi.

ASLINDA APPLE WATCH SERIES 7'DE OLMASINI İSTEMİŞ!

Kuo, Apple'ın başlangıçta Apple Watch Series 7 ile bir vücut ısısı ölçme özelliği sunmayı amaçladığını, ancak mühendislik doğrulama testi (EVT) aşamasına girmeden önce algoritmanın uygun olmaması nedeniyle Apple Watch 7 için vücut ısısı ölçümünü iptal ettiğini söyledi.

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Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple's high requirements before mass production. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 1, 2022

Ünlü analist, algoritmanın Apple'ın seri üretim öncesi yüksek gereksinimlerini karşılaması durumunda, 2022'nin ikinci çeyreğinde çıkması beklenen Apple Watch Series 8'in vücut ısısı ölçme yeteneğine sahip olabileceğine inandığını kaydetti.

Kuo, vücut sıcaklığı ölçümüyle ilgili olarak yaşanan zorluğun, cilt sıcaklığının ortama bağlı olarak hızla değişmesi ve bir akıllı saatin donanımsal açıdan çekirdek vücut sıcaklığını izleyememesi gerçeğiyle ilgili olduğunu, bu yüzden birlikte çalışması için büyük ölçüde doğru sonuçlar üreten bir algoritmaya ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

SAMSUNG DA ZORLUK YAŞIYOR

Ünlü analist, Samsung'un da vücut ısısı ölçümünde bu zorluklarla karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi ve Samsung Galaxy Watch 5'in algoritma sınırlamaları nedeniyle vücut ısısı ölçme özelliğiyle gelmeyebileceğini öne sürdü.

