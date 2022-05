Apple Watch için söyledikleri şaşkına çevirdi: Apple aslında olmasını istemiş!

Apple analizleriyle tanınan ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun bugünkü gündeminde Apple Watch vardı. Birçok insan, geçen yılın eylül ayında tanıtılan Apple Watch Series 7'de vücut ısısı ölçme özelliğinin neden olmadığını merak etmişti. Kuo ise Twitter hesabı üzerinden bu tür merakları giderecek açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Apple Watch Series 8 için umut verdi.

Kuo, Apple'ın başlangıçta Apple Watch Series 7 ile bir vücut ısısı ölçme özelliği sunmayı amaçladığını, ancak mühendislik doğrulama testi (EVT) aşamasına girmeden önce algoritmanın uygun olmaması nedeniyle Apple Watch 7 için vücut ısısı ölçümünü iptal ettiğini söyledi.

Apple canceled body temperature measurement for Apple Watch 7 because the algorithm failed to qualify before entering EVT stage last year. I believe Apple Watch 8 in 2H22 could take body temperature if the algorithm can meet Apple's high requirements before mass production.