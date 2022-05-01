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Tepkilerin boyutu oldukça büyüktü! Apple'dan beklenen açıklama geldi

01.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, ekran görüntüsü Twitter'da paylaşılan bir e-postaya göre, bir süredir güncellenmemiş uygulamaları App Store'dan kaldıracağı konusunda uyarıda bulunmuş ve geliştiricilere bu uygulamaları güncellemeleri için 30 gün süre vermişti. Birçok geliştirici bu e-postadan dolayı Apple'a tepki göstermişti. Şirket, şimdi ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Tepkilerin boyutu oldukça büyüktü! Apple'dan beklenen açıklama geldi

Apple'ın geliştiricilere gönderdiği e-posta konuşulmaya devam ediyor. Etkilenen iOS geliştiricilerinden bazıların Twitter'da paylaştığı bir ekran görüntüsüne göre, söz konusu e-postada Apple, “önemli bir süre” boyunca güncelleme almayan uygulamaları App Store'dan kaldıracağı konusunda uyarıda bulunmuştu ve geliştiricilere uygulamaları güncellemeleri için 30 gün süre tanımıştı. Apple’a göre uygulamanın yayından kaldırılmaması için 30 gün içinde bir güncelleme gönderilmesi gerekiyordu. Son zamanlarda, birkaç geliştirici Apple'ın uygulamalarını "önemli bir süre içinde" güncellenmedikleri için App Store'dan kaldırmakla tehdit etmelerinden şikayet etmişti.

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Şimdi, şirket bir açıklama yaparak tüm bunlara yanıt verdi.

iPhone

İŞTE TEPKİ GÖREN KONUYA APPLE'IN AÇIKLAMASI!

Apple, cuma akşamı yayınlanan açıklamasında "Son üç yıl içinde güncellenmeyen ve minimum indirme eşiğini karşılayamayan uygulamaların geliştiricileri (yani uygulama 12 aylık bir süre boyunca hiç indirilmemiş veya çok az indirilmiş), uygulamalarının App Store'dan olası bir kaldırma için tanımlandığını bildiren bir e-posta alırlar." dedi.

Ayrıca şirket şunları kaydetti:

"Apple her zaman geliştiricilerin App Store'da kaliteli yazılım edinmelerine ve bu yazılımı korumalarına yardımcı olmak ister. Bu nedenle geliştiriciler, uygulama kaldırma işlemlerine itiraz edebilir. Yakın zamanda bir bildirim almış olanlar da dahil olmak üzere geliştiricilere artık gerekirse uygulamalarını güncellemeleri için 90 güne kadar daha fazla süre verilecek. Kaldırılan uygulamalar, uygulamayı cihazlarına önceden indirmiş olan kullanıcılar için normal şekilde çalışmaya devam eder."

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