Apple Watch satışları arttı, Fitbit satışları düştü!

Apple akıllı saat pazarına rakiplerine oranla hayli geç bir giriş yapmıştı. Öyle ki Apple ilk jenerasyon akıllı saat modelini satışa sunduğunda Samsung 3. Jenerasyona geçmişti.

Fakat iPhone kullanıcılarının telefonlarını fonksiyonel bir şekilde kullanabilmeleri için en mantık çözüm Apple’ın kendi akıllı saati olduğundan Apple Watch’ın bu pazarı domine etmesi çok da uzun sürmedi.

Çıktığı günden bu yana akıllı saat pazarının lider ismi konumunda yer alan Apple geçtiğimiz çeyrekte de bu unvanını korumayı başardı.

APPLE WATCH SATIŞLARINDA ARTIŞ

Yayımlanan rapora göre Apple, geçtiğimiz çeyrekte 41.4 milyon akıllı saat satarak yüzde 33.1’lik pazar payı ile ilk sırada yer aldı. Cupertino merkezli şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde yalnızca 29.8 milyon akıllı saat satabilmişti. Dolayısıyla satışlarda önemli bir artış yaşandığını söyleyebiliriz.

Akıllı saat pazarındaki önemli isimlerden biri olan Fitbit ise son çeyrekte de kan kaybetmeye devam etti. Fitbit 2019’un üçüncü çeyreğinde 3.5 milyon akıllı saat satarken, 2020’de ise bu sayı 3.3 milyona düştü.