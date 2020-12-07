HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Watch satışları arttı, Fitbit satışları düştü!

Apple Watch satışları arttı, Fitbit satışları düştü!

07.12.2020 09:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apple Watch satışları arttı, Fitbit satışları düştü!

Apple akıllı saat pazarında liderliğini devam ettiriyor. İşte son raporlar doğrultusunda Apple Watch satışları.

Apple akıllı saat pazarına rakiplerine oranla hayli geç bir giriş yapmıştı. Öyle ki Apple ilk jenerasyon akıllı saat modelini satışa sunduğunda Samsung 3. Jenerasyona geçmişti.

Fakat iPhone kullanıcılarının telefonlarını fonksiyonel bir şekilde kullanabilmeleri için en mantık çözüm Apple’ın kendi akıllı saati olduğundan Apple Watch’ın bu pazarı domine etmesi çok da uzun sürmedi.

Çıktığı günden bu yana akıllı saat pazarının lider ismi konumunda yer alan Apple geçtiğimiz çeyrekte de bu unvanını korumayı başardı.

APPLE WATCH SATIŞLARINDA ARTIŞ

Yayımlanan rapora göre Apple, geçtiğimiz çeyrekte 41.4 milyon akıllı saat satarak yüzde 33.1’lik pazar payı ile ilk sırada yer aldı. Cupertino merkezli şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde yalnızca 29.8 milyon akıllı saat satabilmişti. Dolayısıyla satışlarda önemli bir artış yaşandığını söyleyebiliriz.

Akıllı saat pazarındaki önemli isimlerden biri olan Fitbit ise son çeyrekte de kan kaybetmeye devam etti. Fitbit 2019’un üçüncü çeyreğinde 3.5 milyon akıllı saat satarken, 2020’de ise bu sayı 3.3 milyona düştü.

Hızla yükselen isimlerden bir diğeri olan Xiaomi 17 milyon akıllı saat ile ikinci, Huawei 13.7 milyon akıllı saat ile üçüncü, Samsung ise 11.2 milyon akıllı saatle dördüncü sırada yer aldı.

Apple Watch tasarımı ne zaman yenilenecek?Apple Watch tasarımı ne zaman yenilenecek?

Elbette şunu dipnot olarak belirtmemiz gerekiyor. Bu satış rakamları arasında akıllı bileklikler de mevcut. Hata Xiaomi’nin satışlarının çok büyük bir bölümünü akıllı saatler değil, akıllı bileklikler oluşturuyor.

Covid 19 aşısı için hacker saldırısı tehdidi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İki çocuk istiyoruz''İki çocuk istiyoruz'
Xiaomi Mi 11 özellikleri nasıl olacak?Xiaomi Mi 11 özellikleri nasıl olacak?
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Xiaomi Mi 11 özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi Mi 11 özellikleri nasıl olacak?

Samsung, Galaxy 20 için Android 11 geldi

Samsung, Galaxy 20 için Android 11 geldi

Motorola masaüstüne yöneldi

Motorola masaüstüne yöneldi

Orta segmentin korkulu rüyası

Orta segmentin korkulu rüyası

Üç fonksiyonu bir arada sunuyor

Üç fonksiyonu bir arada sunuyor

MacBook Pro 2021 önemli değişikliklerle gelecek

MacBook Pro 2021 önemli değişikliklerle gelecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.