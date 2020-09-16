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Apple Watch Series 6'daki U1 çipi neyi işaret ediyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.09.2020 16:48 | Son Güncelleme

Apple, Apple Watch Series 6'da U1 çipine yer verdi. iPhone 11 modelinde de yer alan U1 çipi, bize gelecekteki iPhone modellerini, geleceğin teknolojisini ve en önemlisi geçtiğimiz günlerde fotoğrafı ortaya çıkan AirTags'i işareti ediyor olabilir.

Apple Watch Series 6'daki U1 çipi neyi işaret ediyor?

Apple Time Flies etkinliğinde Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'yi, 8. nesil iPad'i ve iPad Air'i tanıttı. Etkinlikte Apple Watch Series 6'nın özelliklerinden kısaca bahseden Apple, yeni akıllı saatinin özelliklerini paylaşırken U1 çipinin de Apple Watch Series 6'da yer aldığını söyledi. Peki U1 çipi ne işe yarıyor?

U1 ÇİPİ DOĞRU KONUM TESPİTİ SAĞLAYACAK

U1 çipi, geniş bant konum tespiti sağlıyor. Bu sayede Apple cihazları, mekansal farkındalığını artırarak tam konumlarını hızla belirleyebiliyor. U1 çipi bulunan cihazlar (Örneğin Apple Watch Series 6 ve iPhone 11 gibi) birbirlerini bulup etrafındaki cihazlarla etkileşime girebiliyor. Özellikle AirDrop için işleri kolaylaştıran bir çip olan U1 çipi, söylenilenlere bakılırsa otomobil kapılarını dahi açabilir ve böylece otomobil anahtarlarına gerek kalmayabilir deniliyor.

Apple Watch Series 6 U1 çipi

AİRTAGS'İN İŞARETÇİSİ OLABİLİR

Jon Prosser, geçtiğimiz günlerde AirTags adında bir Apple çipinin fotoğraflarını yayınlamıştı. Fotoğraflardaki cihazın eklendiği nesnenin konumunu takip etmeyi sağlayacağı söylenmişti. Konum belirleme cihazı olarak görev yapacak olan AirTags hakkında Prosser'ın iddiası ise U1 çipiyle geleceği yönündeydi.

AirTags-2

Apple'ın Apple Watch Series 6'da bu çipe yer vermesi de AirTags'in geleceğini işaret ediyor olabilir. Zira, iPhone'lara iPhone 11 ile gelen bu çip, Apple Watch cihazlarla birlikte entegre olarak çalışacak. Apple da yeni Apple Watch'ı bunun için hazırlamış olabilir.

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