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Apple Watch Series panik atak modu ile fark yaratacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2020 12:02 | Son Güncelleme

Akıllı saat alanında rakiplerine göre açık ara önde olan Apple, bu avantajını korumak için yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Akıllı saati sağlık cihazına çeviren özellikler ile donatan Apple’ın, yeni sunacağı özellik ise bugün belli oldu.

Apple Watch Series panik atak modu ile fark yaratacak

iPhone 12 ile tanıtılacak olan Apple Watch Series 6 modelinin panik atak moduna sahip olacağı ortaya çıktı. Peki, bu mod ne işe yarayacak?

APPLE WATCH PANİK ATAĞI TESPİT EDECEK

Akut anksiyete atağı olarak geçen panik atağı tespit eden yüksek hassasiyetli bir sensör Apple’ın yeni akıllı saatinde bulunacak. Bu sensörler nefes darlığı, terleme, titreme, bilinç kaybı gibi belirtileri saptayacak ve böyle bir durumda önceden belirlenmiş olan kişilere acil durum sinyali gönderebilecek.

EKG yani elektrokardiyografi çekme özelliğini geçtiğimiz ay Türkiye‘de kullanıma sunan Apple, Series 4 ile düşme algılama sensörlerini de ekosisteminde dahil etmişti. Sağlık konusunda rakipsiz olan Apple Watch’un, kronik kalp rahatsızlığı olan herkesin sahip olması gereken bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

Tasarım konusunda bu yıl küçük çaplı değişiklikler yapmasını beklediğimiz Apple, fiyat konusunda maalesef ki Türkiye’de acımasız olacak. Yükselen kurlardan ve ek vergilerden dolayı Series 6 modelinin 3.500 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacağını düşünüyoruz.

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