Apple "Wonderlust" dedi, merakla beklenen tarihi 12 Eylül olarak açıkladı... Peki o gün neler tanıtacak? İşte tahminler!

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen etkinliğinin tarihini 12 Eylül olarak açıkladı. 12 Eylül TSİ 20:00'de başlayacak etkinlikte teknoloji devi yeni ürünlerini veya hizmetlerini tanıtacak. Ancak 12 Eylül Apple etkinliği, tahminlere göre iPhone 15 ailesinin tanıtımıyla ön plana çıkacak.

iPHONE 15'LER

iPhone 15 ailesinin şu modellerden oluşması bekleniyor:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, standart iPhone 15 modelleri olarak tanımlanacak, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ise şirketin premium iPhone ürün gamını oluşturacak gibi görünüyor.

En önemlisi ise iPhone 15 ile birlikte ilk USB-C girişli iPhone'a merhaba diyecek olmamız...

İddialara göre Apple, iPhone 15 ile birlikte Lightning girişine veda edip artık standartlaştırılan USB-C girişine geçiş yapacak.

Böylece iPhone 15, şirketin uzun yıllardır standardı haline gelen Lightning girişinden vazgeçip USB-C'ye geçen ilk modeli olacak.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine çentiğin yerine Dinamik Ada gelmesi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin titanyum kasaya sahip olması diğer beklenen özellikler arasında.

DİĞER ÜRÜNLER

Ancak etkinlikte iPhone 15'in de ötesinde tanıtılması beklenen birkaç ürün daha var. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Apple Watch Serisi 9

Apple Watch Ultra2

USB-C AirPods Pro kutusu

Yeni Yazılımlar

Apple Watch Series 9'da cihazın S serisi çipindeki çekirdekleri güncellemeye odaklanarak kayda değer bir performans artışı sağlanması bekleniyor, ancak cihazın geri kalan yanlarıyla Apple Watch Series 8 ile aynı özelliklere sahip olmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

Apple Watch Ultra'nın yenilenmiş versiyonunun ise yeni 3D baskıda basılmış bileşenlerle birlikte Apple Watch Series 9'a gelen S9 işlemci yükseltmesinin aynısını alması bekleniyor. İddialara göre Apple Watch Ultra'nın ikinci nesil versiyonu birinci nesil modelden daha hafif de olabilir.

Bloomberg'den Mark Gurman ve Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, iPhone 15'in lansmanının yanı sıra AirPods Pro için bir USB-C şarj kutusu da piyasaya sürecek.

iPhone için iOS 17, iPad için iPadOS 17, Apple Watch için watchOS 10 ve Apple TV için tvOS 17'nin birkaç ay süren beta testlerinin ardından eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple 12 Eylül'deki etkinliğinde muhtemelen bu yazılımlar için çıkış tarihlerini de açıklayacak.

