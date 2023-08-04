"Apple, yıllardır üzerinde çalışıyor" dedi! Apple CEO'su Tim Cook'tan dikkat çeken açıklamalar

Teknoloji sektörünün büyük bir çoğunluğu ChatGPT gibi yapay zeka modellerinden, benzer teknolojiler için yaptıklarından veya yapacaklarından bahsederken, iPhone'ların üreticisi Apple ise bu konuda çok fazla ön plana çıkmadı. Ancak bu durum yakında değişebilir gibi görünüyor.

COOK: "APPLE, YILLARDIR ÜRETKEN YAPAY ZEKA ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

Apple CEO'su Cook, CNBC'ye verdiği bir röportajda, Apple'ın yıllardır üretken yapay zeka ve diğer modeller üzerinde çalıştığını söyledi.

CEO Cook, "Yapay zeka ve makine öğrenimini temel çekirdek teknolojiler olarak görüyoruz. Ve neredeyse ürettiğimiz her ürünün içine yerleştirilmiş durumdalar" dedi.

Cook, "Araştırma bazında, üretken yapay zeka da dahil olmak üzere yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine yıllardır araştırma yapıyoruz" diye ekledi.

Tim Cook, Reuters'a verdiği bir röportajda ise, artan Ar-Ge harcamalarının kısmen, diğer büyük teknoloji şirketlerinin harcamalarını yönlendiren aynı alan olan üretken yapay zeka üzerindeki çalışmalardan kaynaklandığını ifade etti:

"ÇOK FAZLA YATIRIM YAPIYORUZ"

"Üretken yapay zeka da dahil olmak üzere çok çeşitli yapay zeka teknolojileri üzerinde yıllardır araştırma yapıyoruz. İnsanların yaşamlarını zenginleştirmeye yardımcı olmak için bu teknolojilere yatırım yapmaya, yenilikler üretmeye ve ürünlerimizi sorumlu bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Açıkçası, çok fazla yatırım yapıyoruz ve bu, baktığınız Ar-Ge harcamalarında da görülüyor."

APPLE GPT İDDİASI VARDI

Daha önce de söylediğimiz gibi, bir süre önce Apple'ın sessizce OpenAI, Google ve diğer şirketlere meydan okuyabilecek yapay zeka araçları üzerinde çalıştığı ve bazı mühendislerin "Apple GPT" olarak adlandırdığı bir chatbot (sohbet botu) hizmeti ürettiğine yönelik iddialar çıkmıştı.

Cook'un açıklamaları ise bu iddiaları tekrar gündeme taşıdı.

