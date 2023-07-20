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Yapay zeka savaşında olay yaratacak son söylenti: Apple, 'Apple GPT'yi test ediyor!

20.07.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OpenAI, Google ve diğer birçok firma arasında geçen yapay zeka savaşına yakında Apple da katılabilir. ABD'li teknoloji devinin sessizce OpenAI ve Google'a ve diğer şirketlere meydan okuyabilecek yapay zeka araçları üzerinde çalıştığı iddia edildi. Öne sürülenlere göre Apple, bazı mühendislerin "Apple GPT" olarak adlandırdığı bir chatbot (sohbet botu) hizmeti de üretti.

Yapay zeka savaşında olay yaratacak son söylenti: Apple, 'Apple GPT'yi test ediyor!

Apple bu kez Apple GPT isimli yapay zeka adımıyla gündemde. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, ChatGPT'ye rakip olabilecek "Apple GPT" yapay zeka projeleri üzerinde çalışıyor.

"APPLE, 'APPLE GPT'Yİ TEST EDİYOR"

İddiaya göre, teknoloji devi ChatGPT, Microsoft Bing ve Google Bard gibi büyük dil modelleri için "Ajax" isimli bir yazılım iskeleti geliştirdi ve bazı mühendislerin "Apple GPT" olarak adlandırdığı kendi dahili sohbet robotunu (chatbot) üretti.

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"NET BİR STRATEJİSİ YOK"

Gurman, Apple'ın tüketicilere yönelik bir ürün yaratmak için henüz net bir stratejisi olmadığını iddia ediyor.

Öte yandan Ajax'ın, Google'ın makine öğrenimi çerçevesi Google JAX üzerine inşa edildiği söyleniyor.

Apple'ın yapay zeka üzerinde çalışan ve gizlilik endişeleri gibi sorunları çözmeye çalışan birkaç ekibi olduğu da iddialar arasında.

"2024 YILINDA..."

Apple'dan iddiaları doğrulayan ve tüketiciye yönelik bir tür sohbet robotunu ne zaman ya da ne zaman piyasaya süreceğini söyleyen bir açıklama yapılmadı.

Ancak Apple'ın 2024 yılında önemli bir yapay zeka duyurusu yapmayı hedeflediği iddia ediliyor.

Elbette yine bu bilgiler de kesin değil.

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Apple yapay zeka

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