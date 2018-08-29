Apple, yonga üretimini tek bir isme emanet etti

Akıllı telefon sektörü gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Genel olarak bakıldığında bu pazardan para kazananlar sadece akıllı telefon üreticileriymiş gibi görünebilir. Fakat işin mutfak bölümünde çok daha geniş bir iş dağılımı bulunuyor.
Örneğin Apple yeni bir iPhone üretmek için pek çok tedarikçiyle çalışıyor. Genel olarak baktığımızda Apple gibi diğer üreticiler de telefonlar için kullandıkları parçaları başka üreticilerden tedarik ediyorlar. Dahası kendi tasarladıkları çiplerin üretimini bile farklı firmalara yaptırabiliyorlar.
Nitekim Apple’ın kendi tasarladığı yonga setlerini başka üreticiler yoluyla çoğaltmasını buna örnek gösterebiliriz.
Cupertino merkezli şirket, şimdiye kadar ARM tabanlı çipler konusunda birden fazla isimle çalışıyordu. Fakat TSMC ve Apple arasında varılan anlaşma neticesinde, TSCM yeni iPhone ve iPad modellerinin yonga seti konusundaki tek tedarikçisi oldu.
TSMC, Apple’ın taleplerini karşılayabilmek için 2014 yılında 9 milyar dolarlık bir yatırım yapmış ve işçi sayısını 6000 kişi arttırmıştı.
ARM tabanlı çip sektöründe şu aralar rakipsiz olan şirket, 2019 ve 2020 yılında satışa sunulacak olan iPhone ve iPad’lerde kullanılacak yonga setlerinin tek üreticisi olacak.
Zaten genel olarak bakıldığında TSMC haricinde Apple’ın talebini tek başına karşılayabilecek bir çip üreticisi de bulunmuyor. Dolayısıyla bu kararın yerinde olduğunu savunmak mümkün.
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