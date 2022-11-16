Ara tatilde çocuklarla nasıl kaliteli zaman geçirebiliriz?

Öncelikle bunu keşfedip, birlikte yapmaktan keyif aldığımız aktivitelerin bir listesini yapmalıyız. Tatil olmasına rağmen uyku rutininin ne kadar kıymetli olduğunu unutmayalım. Ara tatil, yaz tatili kadar uzun olmayacağından dolayı, okula tekrar motive olabilmeleri için çocuklarımızla birlikte kaliteli zaman geçirmemiz ve uyku zamanlarına oldukça dikkat etmemiz önem taşımaktadır.

Eğitimci Can Uysal, ebeveynlerin ara tatilde çocuklarla nasıl kaliteli vakit geçirebileceğini ve kaliteli vakit geçirmenin önemini sizler için anlattı.



