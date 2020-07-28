Araba almadan önce kesinlikle okuyun! Bilmeden alanlar pişman oluyor...

Aracın düz vites mi, yoksa otomatik mi olması gerektiği sorusu otomobil dünyasının en büyük soru işaretlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu konuda siz de karar veremediyseniz ve bir seçim yapmak istiyorsanız her iki vites türünün de bazı avantajlara ve dezavantajlara sahip olduğunu bilmelisiniz. Yazımızı okuduktan sonra düz vites ve otomatik araçlarla ilgili bilgi edinecek ve kimler düz vites, kimler otomatik araç tercih etmeli sorusuna cevap verebileceksiniz.

DÜZ VE OTOMATİK VİTES NEDİR?

Düz vites tamamen sürücünün kontrolüyle işleyen, manuel vites olarak da bilinen bir vites türü olarak karşımıza çıkıyor. Eğer düz vites araç kullanıyorsanız vites değişimlerini aracın hızına ve devrine bağlı kalmadan dilediğinizde yapabilirsiniz. Otomatik viteste ise vites değişimleri tamamen otomatik aksana bağlı kalarak yapılıyor. Eğer bu özellikte bir araç kullanıyorsanız vitesi sizin değiştirmenize gerek kalmaz. Araç yaptığı devire göre vites değişikliğini kendisi yapar.

KİMLER DÜZ VİTES TERCİH ETMELİ?

Düz vites araçlar otomatik vites araçlara göre kullanırken daha fazla efor sarf edilen araçlar olarak biliniyor. Fakat sürüş konusunda tecrübeliyseniz bu tip araçları kullanmak sizin için zor olmayacak. Eğer performans tutkunuysanız düz vites araçları tercih etmelisiniz. Çünkü manuel olarak vites arttırıp azaltabildiğiniz düz viteste yolun durumuna göre dilediğinizde vites değişikliği yapabildiğiniz için daha seri bir sürüş keyfi yaşayabilirsiniz.