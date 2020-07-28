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Araba almadan önce kesinlikle okuyun! Bilmeden alanlar pişman oluyor...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2020 09:11 | Son Güncelleme

'Otomatik vites mi, düz vites mi?' sorusu otomobil dünyasında en çok duyacağınız sorular arasında yer alıyor. Hangi vites türünün size daha uygun olduğunu anlamak için bunların özelliklerini bilmeniz gerekir. Farklılıkları ve ortak yönleriyle bu vites türlerinin birden çok avantajı ve dezavantajı bulunuyor. Peki kimler düz vites, kimler otomatik araç tercih etmeli?

Araba almadan önce kesinlikle okuyun! Bilmeden alanlar pişman oluyor...

Aracın düz vites mi, yoksa otomatik mi olması gerektiği sorusu otomobil dünyasının en büyük soru işaretlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu konuda siz de karar veremediyseniz ve bir seçim yapmak istiyorsanız her iki vites türünün de bazı avantajlara ve dezavantajlara sahip olduğunu bilmelisiniz. Yazımızı okuduktan sonra düz vites ve otomatik araçlarla ilgili bilgi edinecek ve kimler düz vites, kimler otomatik araç tercih etmeli sorusuna cevap verebileceksiniz.

DÜZ VE OTOMATİK VİTES NEDİR?

Düz vites tamamen sürücünün kontrolüyle işleyen, manuel vites olarak da bilinen bir vites türü olarak karşımıza çıkıyor. Eğer düz vites araç kullanıyorsanız vites değişimlerini aracın hızına ve devrine bağlı kalmadan dilediğinizde yapabilirsiniz. Otomatik viteste ise vites değişimleri tamamen otomatik aksana bağlı kalarak yapılıyor. Eğer bu özellikte bir araç kullanıyorsanız vitesi sizin değiştirmenize gerek kalmaz. Araç yaptığı devire göre vites değişikliğini kendisi yapar.

KİMLER DÜZ VİTES TERCİH ETMELİ?

Düz vites araçlar otomatik vites araçlara göre kullanırken daha fazla efor sarf edilen araçlar olarak biliniyor. Fakat sürüş konusunda tecrübeliyseniz bu tip araçları kullanmak sizin için zor olmayacak. Eğer performans tutkunuysanız düz vites araçları tercih etmelisiniz. Çünkü manuel olarak vites arttırıp azaltabildiğiniz düz viteste yolun durumuna göre dilediğinizde vites değişikliği yapabildiğiniz için daha seri bir sürüş keyfi yaşayabilirsiniz.

Düz vites araçlar aynı zamanda düşük maliyetli araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Bakım ve onarım masrafları da aynı şekilde otomatik vites araçlara kıyasla oldukça uygun. Çok fazla araç kullanmak zorundaysanız ve özellikle trafikte sürekli dur kalk yapmanız gerekiyorsa düz vitesli araçlar yakıt tasarrufu yapmanıza da yardımcı olacak.

KİMLER OTOMATİK VİTES TERCİH ETMELİ?

Otomatik vites araçlar sürüş deneyiminin kolaylığıyla biliniyor. Eğer sürüş konusunda acemiyseniz sadece direksiyon hakimiyetinin yeterli olacağı bu araç tipini kullanmak sizin için daha konforlu olacak. Aynı zamanda yoğun trafikte daha rahat araç kullanacak ve kaza riskini oldukça azaltacaksınız. Çok fazla efor sarf etmeden araç kullanabileceğiniz otomatik vites araçlarla yollarda geçirdiğiniz süre boyunca daha az yorulacaksınız.

Otomatik vites araçlar düz vites araçlara göre daha fazla maliyetli araçlar olarak biliniyor. Aynı zamanda onarıma ya da bakıma ihtiyaç olduğunda düz vites araçlara göre daha masraflı olabiliyor. Eğer bu konuda maddi bir zorluğunuz bulunmuyorsa otomatik vites araçları tercih ederek konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

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