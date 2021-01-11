Araba betona girerse ne olur? Ne yapmak gerekir? İçi beton dolu bir yere girdiğiniz alan çamur olsaydı çok fazla düşünmemize gerek kalmayabilir. Bu durum detaylı bir yıkama ile halledilebilir. Fakat beton kaplı bir çukura düşerseniz işler biraz farklı gerçekleşebilir. Bu nedenle ilk olarak betonun tipini ve özelliklerini bilmemiz gerekir.

BETON NEDİR?

İki veya ikiden fazla malzemenin bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıdır. Su, kum (veya çakıl) ve çimento bu karışımın ana maddeleridir. Kompozit malzemeler iki veya daha fazla malzemenin birleşmesiyle oluştuğu içi beton da bir kompozit malzeme sınıfına girer. Çimento, su ve hava ile birlikte karıştırılır ve bir reaksiyon gerçekleşir. Oluşan bu reaksiyon sonunda sertleşir ve bu nedenle bu karışım donarak oldukça sağlam bir yapıya döner Çimento yapısı gereği içerisinde ise çeşitli kimyasallardan oluşur. İleri düzeyde aşındırıcı olan bu kimyasallar metal, ahşap, plastik ve kauçuk gibi malzemelere yapısal olarak zarar verebilme potansiyeline sahiptir.

ARABA BETONA GİRERSE NE OLUR?

Yukarıdaki başlıkta betonun ne olduğunu ve hangi maddelerden oluştuğunu sizlere anlatmıştık. Ayrıca bu karışımın ne kadar zararlı ve aşındırıcı özelliğe sahip olduğunu da size özetledik. Sıvı haldeki beton içerisine araba ile girilip bir miktar da yol alınır ise tekerleklerin dönmesiyle beton malzeme aracın jant-lastik, fren ve süspansiyon sistemlerine sıvanabilir. Yukarıda da bahsettiğimiz çimentonun kimyasal olarak aşındırıcı etkisi kısa vadede çok fazla etkili olmasa da uzun vadede çok fazla zarar getirir. Tedbirli davranmazsanız uzun vadede plastik ve kauçuk malzemeleri çürütebileceği gibi metal malzemelerin de daha erken bir sürede paslanmasına yol açar.

Akabinde parçalar arasına sıkışacak olan kum ve çakıl, dönen parçalara fiziksel olarak ciddi şekilde etkileyebilir. Bu karışım özellikle fren diskleri ve jantlar için büyük risk oluşturmaktadır. Girilen donmamış betonun derinliği çok fazla ise, bu karışım motorun hemen hemen tüm aksamlarına sıçrayabilir. Motorda bulunan dönen parçalardan vantilatör kayışı, triger kayışı ve bunlara bağlı olan dişli ve kasnaklar aralarına bu karışım kaçabilir. Eğer ki bu sıvı triger kayışının olduğu yere gelip zarar verirse, kayış kopabilir ve motorun ciddi anlamda zarar görerek revizyona girmesine bile neden olabilir.