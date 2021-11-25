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Araba kullanmayı öğreniyordu! Feci kaza: 2 yaralı

25.11.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta direksiyon dersi alan genç kadının kullandığı otomobilin 3 metrelik duvardan yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Araba kullanmayı öğreniyordu! Feci kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ta otomobil kullanmayı öğrenmek isteyen N.D. (27) isimli kadın, arkadaşı M.B (34) gözetiminde direksiyon başına geçti.

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3 METRE YÜKSEKLİĞİNDE DUVARDAN YOLA DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Şeyh-i Şirvani Mezarlığı yanında trafiğe kapalı yolda tur atan N.D’nin bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvardan yola düştü. Otomobil istinat duvarına çarparak durabildi.

2 YARALI

Kazada araç sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Polis ekipleri ehliyetsiz otomobil kullanmaktan işlem yaptı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
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