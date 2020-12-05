Araba markalarını son anda batmaktan kurtaran bazı modeller vardır. Araba markalarını batmaktan son anda kurtaran 5 model listesini sizler için derledik. Bakalım listede kimler var?

ARABA MARKALARINI BATMAKTAN KURTADAN 5 MODEL

#



BMW 700

Kim demiş “BMW Grubu zor zamanlar geçirmedi” 1950 yıllarında işler biraz farklı işliyordu. BMW 501, 503 gibi modeller modellerden sonra marka istediği ivmeyi yakalayamadı. Satışlar oldukça kötü durumdaydı. Son anda imdada BMW’nin 700 modeli yetişti. BMW 700 monokok bir şasi üzerinde yükseliyordu. 0.7 CC’lik bir motor yer alıyordu ve sıkı durun bu motor otomobilin bagajındaydı. Ayrıca bu motorun dönemin BMW motosikletlerinde kullanıldığı da çok iyi biliniyordu. Model o kadar çok tuttu ki, 788 Bin adet satış işe BMW modelini batmaktan kurtaran model oldu.

VOLKSWAGEN BEETLE & GOLF1

Bu iki model Volkswagen firmasını batmaktan kurtaran otomobiller oldu. Hatta Beetle döneminde 21.5 Milyon adetten daha fazla satarak dünya tarihine geçti. Ancak Volkswagen mühendisleri rehavete kapılmış olacak ki, hiç geliştirilmeyen Beetle modelinin satışları kötüye gitmeye başlamıştı. O dönemde bir çok prototip ürettiler ama başarılı olamadılar. Sonrasında önden çekerli Golf 1 ile marka bir anda ivme kazandı. Hatta bu model günümüzde hala daha üretilmekte. Güncel haliyle 8. Nesil Golf, markanın bu başarısını sürdürmeye devam ediyor.