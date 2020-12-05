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Araba markalarını batmaktan son anda kurtaran 5 model

05.12.2020 16:44 | Son Güncelleme:
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Araba markalarını batmaktan son anda kurtaran 5 model

Araba markaları için bazı modeller çok önemlidir. Hatta bazı modeller, markaları batmaktan sonra anda kurtarır. İşte Araba markalarını batmaktan son anda kurtaran 5 model karşınızda.

Araba markalarını son anda batmaktan kurtaran bazı modeller vardır. Araba markalarını batmaktan son anda kurtaran 5 model listesini sizler için derledik. Bakalım listede kimler var?

ARABA MARKALARINI BATMAKTAN KURTADAN 5 MODEL

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Araba markalarını batmaktan son anda kurtaran 5 model

Araba markalarını batmaktan son anda kurtaran 5 model

BMW 700

Kim demiş “BMW Grubu zor zamanlar geçirmedi” 1950 yıllarında işler biraz farklı işliyordu. BMW 501, 503 gibi modeller modellerden sonra marka istediği ivmeyi yakalayamadı. Satışlar oldukça kötü durumdaydı. Son anda imdada BMW’nin 700 modeli yetişti. BMW 700 monokok bir şasi üzerinde yükseliyordu. 0.7 CC’lik bir motor yer alıyordu ve sıkı durun bu motor otomobilin bagajındaydı. Ayrıca bu motorun dönemin BMW motosikletlerinde kullanıldığı da çok iyi biliniyordu. Model o kadar çok tuttu ki, 788 Bin adet satış işe BMW modelini batmaktan kurtaran model oldu.

Araba markalarını batmaktan son anda kurtaran 5 model

VOLKSWAGEN BEETLE & GOLF1

Bu iki model Volkswagen firmasını batmaktan kurtaran otomobiller oldu. Hatta Beetle döneminde 21.5 Milyon adetten daha fazla satarak dünya tarihine geçti. Ancak Volkswagen mühendisleri rehavete kapılmış olacak ki, hiç geliştirilmeyen Beetle modelinin satışları kötüye gitmeye başlamıştı. O dönemde bir çok prototip ürettiler ama başarılı olamadılar. Sonrasında önden çekerli Golf 1 ile marka bir anda ivme kazandı. Hatta bu model günümüzde hala daha üretilmekte. Güncel haliyle 8. Nesil Golf, markanın bu başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Araba markalarını batmaktan son anda kurtaran 5 model

MERCEDES 300SL

İkinci dünya savaşı sırasında Mercedes fabrikalarının hemen hepsi bombalanmıştı. Üretim yapamaz durumda olan fabrikalar, markayı iflasa doğru sürüklüyordu. Marka kendini ispatlayıp bu sıkıntılardan kurtulmak için bir model üzerinde kolları sıvadı. Güçlü ,sportif ve sorunsuz bir otomobil olan 300SL modelini ortaya koydu. Martı kanat Mercedes olarak akıllara kazınan bu model, tüm zenginler tarafından satın alındı. Dünyanın en pahalı otomobili olsa da markayı batmanın eşiğinden almıştı.

Araba markalarını batmaktan son anda kurtaran 5 model

FORD 1949

İkinci dünya savaşında farklı bir şekilde etkilenen marka ise Ford’du. Ancak Ford, Mercedes gibi fabrikalarının bombalanmasından kaynaklı değil, daha çok araba fabrikalarında sadece silah üretimi yapıldığı için araba üretmiyordu. Savaş bittikten sonra Amerikalılar tekrar otomobil yapmak için kolları sıvadı ancak, ortada modern bir tasarım çizgileri maalesef yoktu. Ta ki Ford 1949 modeli çıkana kadar Model ilk lansmanı sırasında 100 Bin sipariş aldı.

FIAT 500

Yine ikinci dünya savaşı sonrası İtalyan’lar, kendi deniz kıyılarında kolayca dolaşabilmek için pratik bir otomobil arayışı içerisine girmişlerdi. Vespa’lar o dönemde üretiliyordu ancak, tüm ihtiyaçları maalesef sağlayamıyordu. Sonrasında Fiat eldeki tüm imkanlar ile yarım litre motora sahip 500 modelini ortaya çıkarmıştı. Bu model oldukça şirindi ki, bir anda tüm gönülleri çeldi ve markaya başarılı satış rakamları yaptırmayı başardı.

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