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Arabanın içinde bıraktığı parayı camı kırarak çalmışlar!

24.08.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de park halindeki otomobilin içinde 75 bin TL bırakan kişi, devir işlemleri için gittiği noterden çıktığında büyük şok yaşadı. Otomobilin camının kırılarak bıraktığı paranın çalındığını gören vatandaş, ekiplere haber verdi.

Arabanın içinde bıraktığı parayı camı kırarak çalmışlar!

Edinilen bilgiye göre, D.S, araç alımı için anlaştığı M.G. ile devir işlemlerini yaptırmak için buluştu. Bankadan 75 bin lira çekerek notere giden D.S. ve M.G, öğle tatili nedeniyle devir işlemini yaptıramayınca satıcının iş yerine gitti.

DIŞARI ÇIKTI, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Yaklaşık 1 saat sonra dışarı çıkan ikili, satışı yapılacak otomobilin camının kırılarak içerisindeki paranın çalındığını fark etti.

SAHTE PLAKA İLE GELMİŞLER

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı ilk incelemede, şüphelilerin sahte plakalı otomobil ile gelerek parayı çaldıkları belirlendi.

BAŞKA ARKADAŞINA ARACILIK EDİYORMUŞ

D.S'nin otomobil alımı için başka bir şehirde olan arkadaşına aracılık ettiği öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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