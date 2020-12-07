HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Arabanızda motor arıza lambasının yanmasına sebep olan 5 şey

Arabanızda motor arıza lambasının yanmasına sebep olan 5 şey

07.12.2020 15:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Arabanızda motor arıza lambasının yanmasına sebep olan 5 şey

Arabanızda motor arıza lambası neden yanar? Bu konuda birden fazla noktayı kontrol etmeniz gerekiyor. Bu birçok farklı sebepten kaynaklı olabilir. AArabanızda motor arıza lambasının yanmasına sebep olan 5 şeyi sizler için inceledik.

Motor arızalarının bir çok sebebi olabilir. Yanma odasındaki yaşanan sıkıntılar, ateşleme sistemindeki sorunlar başlıca etmenlerdendir. Bunlardan kaynaklı motorunuz arıza çıkarabilir. Peki; bu etmenlerden biri bozulduğunda motorun arızalandığını nasıl anlarız? Eğer ki otomobilinizle barışıksanız bunları anlamanız hiçte zor değil. Arabanızda motor arıza lambasının yanmasına sebep olan 5 şey nedir?

MOTOR ARIZA LAMBASI NEDİR?

Arabanızın gösterge panelindeki en önemli uyarı lambalarından biridir. Genel olarak her yeni nesil araçta bulunur ve turuncu fontlu bir ışık olarak yanar. Bu ışık motor sisteminin genelinde olan bir tersliği size aktarır. Burada herhangi bir problem yaşanmıştır ki bu arıza lambası yanmaktadır.

STANDART DIŞI YAKIT

Aracınıza aldığınız yakıt oldukça önemli. Aracınıza aldığınız yakıt standart dışı ise motor arıza lambanız yanabilir. Burada yakıt içine suyun karışması veya farklı bir maddenin veya tortunun yakıt içerisinde tespit edilmesi gibi durumlarda motor arıza lambası yanabilir. Böyle durumlarda aracınızı hemen kapatıp ilk çekici ile servise götürmeniz gerekir. Servis yakıt sisteminizi tamamen elden geçirip yakıt deponuzu da temizlemesi gerekmektedir.

OKSİJEN SENSÖRÜ HATASI

Motor arıza lambasını yanmasına en çok tetikleyen detaylardan biriside oksijen sensörüdür. Motorun yanması için yeterli olan oksijen miktarının hava yakıt karışımında olup olmadığını kontrol eder. Eğer ki bu oran fazla ise zengin karışımdan kaynaklı motor arıza lambası yanar. Eğer ki az ise fakir karışımdan kaynaklı bu lamba yanar. Ayrıca bu sensör arıza verirse de motor arıza lambası yanar.

KATALİTİK KONVERTÖR

Egzoz sisteminin en önemli parçalarından birisidir. Silindirden atılan zehirli gazların etkilerini azaltmayı sağlayan sistemdir. Bu sayede çevre kirliliği engellenmiş olur. Bu sistemde oluşacak bir arıza sebebiyle motor arıza lambanız yanabilir. Ayrıca bu sistemin arızalanması da motor arıza lambasını yakacak olan etmenlerdendir.

BUJİ KABLOLARI ÖNEMLİ

Buji kablolarından birinin hasarlı olması, tam yerine oturmaması veya nemlenmesinden kaynaklıda motor arıza lambası yanar. Bu lamba yandığında buji kablolarını da kontrol etmeniz gerekebilir.

HAVA AKIŞ SENSÖRÜ

MAF sensörü olarak da bilinen bu parça, motor için önemli olan argümanlardan. Oksijen sensörü ile kombine çalışır. Bu sistemde yanlış giden bir şeyler olduğunda da motor arıza lambası yanar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda
Yeni 2021 Mercedes Benz C Serisi'nin tasarımı nasıl olacak?Yeni 2021 Mercedes Benz C Serisi'nin tasarımı nasıl olacak?
İşte en uygun kış lastikleri!İşte en uygun kış lastikleri!

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

2021 Audi A3 Sportback 45 TFSI e tanıtıldı. Özellikleri neler? Neler sunuyor?

2021 Audi A3 Sportback 45 TFSI e tanıtıldı

Yeni 2021 Mercedes Benz C Serisi'nin tasarımı nasıl olacak?

Yeni 2021 Mercedes Benz C Serisi'nin tasarımı nasıl olacak?

Yeni 2021 Nissan Qashqai’nin iç mekanı tanıtıldı. İşte ilk fotoğraflar

Yeni 2021 Nissan Qashqai’nin iç mekanı tanıtıldı

Makyajlı 2021 Subaru XV Türkiye'de. Fiyatı ne kadar?

Artık daha sportif ve daha konforlu

Rakipsiz GMC Hummer EV karşınızda

Rakibi yok!

Toyota yeni elektrikli SUV modelinin ipuçlarını verdi!

Toyota'dan yeni elektrikli SUV modeli!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.