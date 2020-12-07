Motor arızalarının bir çok sebebi olabilir. Yanma odasındaki yaşanan sıkıntılar, ateşleme sistemindeki sorunlar başlıca etmenlerdendir. Bunlardan kaynaklı motorunuz arıza çıkarabilir. Peki; bu etmenlerden biri bozulduğunda motorun arızalandığını nasıl anlarız? Eğer ki otomobilinizle barışıksanız bunları anlamanız hiçte zor değil. Arabanızda motor arıza lambasının yanmasına sebep olan 5 şey nedir?

MOTOR ARIZA LAMBASI NEDİR?

Arabanızın gösterge panelindeki en önemli uyarı lambalarından biridir. Genel olarak her yeni nesil araçta bulunur ve turuncu fontlu bir ışık olarak yanar. Bu ışık motor sisteminin genelinde olan bir tersliği size aktarır. Burada herhangi bir problem yaşanmıştır ki bu arıza lambası yanmaktadır.

STANDART DIŞI YAKIT

Aracınıza aldığınız yakıt oldukça önemli. Aracınıza aldığınız yakıt standart dışı ise motor arıza lambanız yanabilir. Burada yakıt içine suyun karışması veya farklı bir maddenin veya tortunun yakıt içerisinde tespit edilmesi gibi durumlarda motor arıza lambası yanabilir. Böyle durumlarda aracınızı hemen kapatıp ilk çekici ile servise götürmeniz gerekir. Servis yakıt sisteminizi tamamen elden geçirip yakıt deponuzu da temizlemesi gerekmektedir.