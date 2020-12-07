Motor arızalarının bir çok sebebi olabilir. Yanma odasındaki yaşanan sıkıntılar, ateşleme sistemindeki sorunlar başlıca etmenlerdendir. Bunlardan kaynaklı motorunuz arıza çıkarabilir. Peki; bu etmenlerden biri bozulduğunda motorun arızalandığını nasıl anlarız? Eğer ki otomobilinizle barışıksanız bunları anlamanız hiçte zor değil. Arabanızda motor arıza lambasının yanmasına sebep olan 5 şey nedir?
Arabanızın gösterge panelindeki en önemli uyarı lambalarından biridir. Genel olarak her yeni nesil araçta bulunur ve turuncu fontlu bir ışık olarak yanar. Bu ışık motor sisteminin genelinde olan bir tersliği size aktarır. Burada herhangi bir problem yaşanmıştır ki bu arıza lambası yanmaktadır.
Aracınıza aldığınız yakıt oldukça önemli. Aracınıza aldığınız yakıt standart dışı ise motor arıza lambanız yanabilir. Burada yakıt içine suyun karışması veya farklı bir maddenin veya tortunun yakıt içerisinde tespit edilmesi gibi durumlarda motor arıza lambası yanabilir. Böyle durumlarda aracınızı hemen kapatıp ilk çekici ile servise götürmeniz gerekir. Servis yakıt sisteminizi tamamen elden geçirip yakıt deponuzu da temizlemesi gerekmektedir.
Motor arıza lambasını yanmasına en çok tetikleyen detaylardan biriside oksijen sensörüdür. Motorun yanması için yeterli olan oksijen miktarının hava yakıt karışımında olup olmadığını kontrol eder. Eğer ki bu oran fazla ise zengin karışımdan kaynaklı motor arıza lambası yanar. Eğer ki az ise fakir karışımdan kaynaklı bu lamba yanar. Ayrıca bu sensör arıza verirse de motor arıza lambası yanar.
Egzoz sisteminin en önemli parçalarından birisidir. Silindirden atılan zehirli gazların etkilerini azaltmayı sağlayan sistemdir. Bu sayede çevre kirliliği engellenmiş olur. Bu sistemde oluşacak bir arıza sebebiyle motor arıza lambanız yanabilir. Ayrıca bu sistemin arızalanması da motor arıza lambasını yakacak olan etmenlerdendir.
Buji kablolarından birinin hasarlı olması, tam yerine oturmaması veya nemlenmesinden kaynaklıda motor arıza lambası yanar. Bu lamba yandığında buji kablolarını da kontrol etmeniz gerekebilir.
MAF sensörü olarak da bilinen bu parça, motor için önemli olan argümanlardan. Oksijen sensörü ile kombine çalışır. Bu sistemde yanlış giden bir şeyler olduğunda da motor arıza lambası yanar.