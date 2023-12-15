Arabasını valeye verdi... Çıkışta neye uğradığını şaşırdı! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, 9 Aralık günü Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. E.E., bir yakınının düğünü için Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan düğün salonuna gitti. Düğün salonunda otopark fişi alıp aracını valeye teslim etti. Düğün bitimi salondan ayrılmak için dışarıya çıkan E.E., valeye aracını almak istediğini bildirdi. 15 dakika boyunca aracısı almak için bekleyen hatta kendisinden sonra gelen kişilerin otomobilini aldığını gören E.E., valeye 'arabam nerede' diye sordu. Vale E.E’ye 'abi araba kaza yaptı, gelmen gerekiyor' dedi. E.E. olay yerine gittiğinde aracın tamponunun sol tarafının parçalanmış ve yerde bir motosiklet olduğunu gördü.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre Tayfun Zengin (25) idaresindeki motosiklet düğün salonu otoparkından çıkan Ö.F.Y. (16) idaresindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Tayfun Zengin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"SAKALLI BİR ŞAHIS KAZAYI ÜSTLENMEYE ÇALIŞIYORDU"

E.E. emniyete verdiği ifadesinde, "Olay yerine gittiğimde aracımın arka tamponunun sol tarafı parçalanmış yerde bir motosiklet vardı. Motosiklet sürücüsü olduğunu öğrendiğim kişiye sağlık görevlileri kalp masajı yapıyordu. Ben benim aracımı hangi valenin teslim alıp kaza yaptığını bilmiyorum fakat olay yerinde duyduğum kadarıyla adını bilmediğim sakallı bir şahıs kazayı üstlenmeye çalışıyordu. Fakat daha sonra kamera görüntülerinde kazayı gerçekleştiren şahsın sakalsız bir şahıs olduğunu duydum" dediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili geniş kapsamlı tahkikatı devam ediyor. (İHA)