HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arabasını yenilemek için kredi çekmek istedi, 45 bin lirasından oldu

Arabasını yenilemek için kredi çekmek istedi, 45 bin lirasından oldu

28.09.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da kredi çekmek isteyen bir vatandaş, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Aracını yenilemek isteyen vatandaş, 45 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı.

Arabasını yenilemek için kredi çekmek istedi, 45 bin lirasından oldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Hasan Süngü isimli vatandaş, geçtiğimiz hafta aracını yenilemek için emekli maaşını aldığı bankaya mobil olarak kredi başvurusunda bulundu. Başvurusunun ardından kendisini arayan telefon dolandırıcılarına inanan Hasan Süngü, kimlik bilgilerini ve telefonuna gelen onay mesajlarını dolandırıcılara söyledi. Telefonu kapattıktan sonra hesabından 45 bin TL havale edildiğini gören Süngü, dolandırıldığını anladı.

"DOLANDIRICILAR KREDİMİN ONAYLANDIĞINI SÖYLEDİ"

Olay gününü anlatan Hasan Süngü, "Çalıştığım bankanın mobil uygulaması üzerinden 100 bin TL kredi talebinde bulundum. Daha sonra H.K. adlı bir kişi beni arayarak kredimin onaylandığını fakat birkaç işlem yapılması gerektiğini söyledi. Kimlik bilgilerimi ve telefonuma gelen onay mesajlarını bu kişiye söyledim. Mobil uygulamaya tekrar girdiğimde kredi kartı limitimin 20 bin TL’ye çıktığını ve bu tutarın H.K.’nın hesabına havale yapıldığını gördüm. Ayrıca ön onayda bekleyen 25 bin TL’lik kredimin de bu şahsın hesabına yattığına dair telefonuma mesaj geldi" dedi.

"ŞİKÂYETÇİ OLDUM"

Dolandırıldığını anlayınca bankanın genel merkezini aradığını söyleyen Süngü, “Bankanın genel merkezini aradığımda hesabımdan çıkan paranın H.K. adlı bir şahsa yattığını ve bana gelen mesajların onay mesajı olduğunu öğrendim. Hesap ekstrelerim ile birlikte savcılığa giderek H.K.’dan şikayetçi oldum. Hiç görmediğim bir para bu. Ödeyecek gücüm yok” ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmişŞeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmiş
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
5 ülke sıraya girdi! Bekledikleri oldu, sipariş yağdı5 ülke sıraya girdi! Bekledikleri oldu, sipariş yağdı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin’in cinayetinde kan donduran rapor

Pınar Gültekin’in cinayetinde kan donduran rapor

Macron'dan Osmanlı Devleti çıkışı

Macron'dan Osmanlı Devleti çıkışı

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Pereira'ya olay sözler! Tepki yağıyor

Pereira'ya olay sözler! Tepki yağıyor

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.