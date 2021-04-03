Arabayla girilemiyor, toprağın 2 metre altında! Kaçak kazı sırasında 1500 yıllık mozaik bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde Roma Dönemi'nde inşa edilmiş bir manastırdaki yaklaşık 1500 yıllık mozaik keşfedildi. Aliağa'nın dağlık bölgelerinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, otomobil ile ulaşma imkanının bulunmadığı bir alanda toprağın yaklaşık 2 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. EŞİNE AZ RASTLANIR! 1500 YILLIK Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarının bölgede yaptığı incelemede, kalıntının dünyada eşine az rastlanır 1500 yıllık manastıra ait mozaik olduğu belirlendi. Sarmaşık motifleriyle süslenmiş eserin üstünde manastır heyetinden bir yetkilinin ailesinin esenliği için mozaik yaptırdığına dair Roma Dönemi'ne ait yazı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçla ulaşım imkanının bulunmadığı dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, toprağın yaklaşık 2 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede inceleme yaptı. Çalışmalar sonunda, Roma dönemine ait manastır kalıntısı ve dünyada eşine az rastlandığı belirtilen 1500 yıllık mozaik tespit edildi, bölge koruma altına alındı. ÜSTÜNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ Sarmaşık motifleriyle süslenmiş eserin üstündeki, mozaiği "kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırdığına" ilişkin yazı dikkati çekti. Mozaikler, çalışmaların ardından müzeye götürülecek. Manastır için de ayrı bir çalışma yapılacak. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, AA muhabirine, bölgenin tescilli alan olduğunu söyledi. Jandarmanın bölgede kaçak kazı yapanları yakaladığını ve kendilerine de bilgi verdiğini anlatan Keser, "Burası dağlık bir bölge ve ulaşması çok zor. Jandarmanın ihbarı üzerine uzmanlarımızla alana geldik. Taban mozaiklerini tespit ettik. Burası manastır olarak kullanılmış ve bazilikası var" diye konuştu. Eserin arkeolojik açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Keser, buradaki işlemlerin ardından mozaikleri müzeye taşıyacaklarını dile getirdi.