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  4. Arabayla kafeye dalıp ortağına kurşun yağdırdı! Başkent'te dehşet

Arabayla kafeye dalıp ortağına kurşun yağdırdı! Başkent'te dehşet

01.12.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da tartıştığı ortağına sinirlenen bir şahıs iş yerine otomobiliyle daldı. Şahsın araçtan inerek açtığı ateş sonucu ortağı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye ortak olan Murat Ö., alacak verecek meselesi yüzünden kafenin diğer ortağı olan H.T. ile tartışmaya başladı.

ARABASIYLA KAFEYE DALIP ORTAĞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle kafeden ayrılan Murat Ö., arabasına binerek kafenin ön cephesinde bulunan duvarı aşarak içeri girdi. Araçtan inen Murat Ö., yanında getirdiği tabancayla ortağı H.T.’ye ateş etmeye başladı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan H.T. kaldırıldığı Etimesgut Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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