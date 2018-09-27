BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Genç arabulucuların taze yaklaşımlarına daha çok önem vermeli ve buradan daha çok şey öğrenmeliyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Finlandiya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Arabuluculuk Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

BM'nin küresel Arabuluculuk Dostlar Grubu üyelerinin BM Genel Kurulunda arabuluculuk için sunulan karar tasarılarına büyük katkı sağladığını belirten Çavuşoğlu, "Beşinci karar tasarısı için de hazırlıklar yakında başlayacak, bu karar tasarısını BM Genel Kurulunun 73. döneminde sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun her zaman kadın ve gençlerin arabuluculuk sürecine katılmasını desteklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerin arabuluculuk süreçlerine katılımı üç nedenle önemli. İlki, gençlerin toplumların barış ve refahında yüksek pay sahibi olması. İkincisi, tarihte en büyük genç nesille karşı karşıya olmamız. Üçüncüsü ve en önemlisi ise gençlerin toplumların barışçıl ve refaha kavuşturulması ya da ayrılmasında temsilinin olması. Bu nedenle genç arabulucuların taze yaklaşımlarına daha çok önem vermeli ve buradan daha çok şey öğrenmeliyiz."