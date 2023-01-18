Araç hırsızları pişkinlikte sınır tanımadı! İki farklı benzin istasyonundan para ödemeden kaçtılar

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Aracı çalan 2 kişinin otomobil ile farklı akaryakıt istasyonlarından yakıt aldığını ve ücretini ödemeden kaçtığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon ile şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerden R.E.'nin 5 farklı hırsızlık olayından 12 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, ele geçirilen 2 plakaya da el konuldu. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





