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  4. Araç hırsızları pişkinlikte sınır tanımadı! İki farklı benzin istasyonundan para ödemeden kaçtılar

Araç hırsızları pişkinlikte sınır tanımadı! İki farklı benzin istasyonundan para ödemeden kaçtılar

18.01.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de çaldıkları otomobil ile iki kez yakıt ücreti ödemeden kaçan 2 pişkin hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Rahatlıklarıyla pes dedirten şüphelilerden birinin 5 farklı hırsızlık olayından 12 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Araç hırsızları pişkinlikte sınır tanımadı! İki farklı benzin istasyonundan para ödemeden kaçtılar

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Aracı çalan 2 kişinin otomobil ile farklı akaryakıt istasyonlarından yakıt aldığını ve ücretini ödemeden kaçtığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon ile şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerden R.E.'nin 5 farklı hırsızlık olayından 12 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, ele geçirilen 2 plakaya da el konuldu. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayseri hırsızlık

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