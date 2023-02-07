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Araç içinde uyumadan önce bu önlemleri alın! Büyük risk oluşturuyor

07.02.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç içinde uyumak sağlık için zararlı mı sorusu son günlerde sıklıkla aratılıyor. Yaşanan olağanüstü durumlarda ve tatillerde uyumak için ilk tercih olarak görülen araçlar bazı durumlarda risk oluşturabiliyor. Araçta uyumadan önce uygulanacak basit tüyolar bulunuyor.

Araç içinde uyumadan önce bu önlemleri alın! Büyük risk oluşturuyor

Depremin etkilerinin ardından evleri hasar gören birçok kişi araçlarını kullanıyor. Soğuk kış günlerinde evlerine giremeyen araç sahipleri arabalarında uyumayı tercih ediyor. Ancak arabada uyurken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Uzmanlar araç içinde uyurken alınması gereken tedbirleri paylaştı.

CEP TELEFONLARINIZA ALARM KURUN

Prof. Dr. Murat Taner Gülşen, "Araç içinde uyuyanların dikkatine: Araba çalışır ve hareketsiz bir vaziyette bekletildiğinde, açık havada bile araç içine karbonmonoksit gazı sızar. Bu gaz kokusuz olup uyku verici bir özelliğe sahiptir. Araç içindeki kişiler farkına varmadan derin bir uykuya dalar ve bir daha uyanamaz. Bu sebeple araç içinde araba çalışırken uyunacaksa cep telefonlarınızı 20 dakikada bir çalacak şekilde ayarlayıp alarm kurun."

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CAMLARI AÇARAK ARACINIZI HAVALANDIRIN

"Tüm camları açarak aracınızı havalandırın. Hatta mümkünse araçtan inerek ayakta bir süre durarak tam olarak kendinizde olduğunuzdan emin olduktan sonra tekrar aracınıza binin." dedi.

PENCEREYİ GEREKTİĞİ KADAR AÇIN

Uyurken aracınızın camını açmanıza gerek yok. Sürekli hava sirkülasyonu olması gerekmez, zaten arabanın içinde genellikle birini uzun süre beslemek için yeterli hava vardır. Buna rağmen, dolaşıma yardımcı olması için bir camı açmayı seçebilirsiniz ve araçta yalnız değilseniz, birkaç saatten fazla uyumayı düşünüyorsanız, bu dikkate alınmalıdır. Yine de kişisel güvenlik nedenleriyle, pencereyi yalnızca gerektiği kadar açmak en iyisidir. Boşluğun, başka bir kişinin arabanızın iç bölmesine erişmesine yetecek kadar büyük olmasını istemezsiniz.

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ARAÇLAR NEREYE PARK EDİLEBİLİR?

Aracınızı güvenli yerlere park etmeniz gerekmektedir. Güvenli alanlardan bazıları market otoparkları ve 24 saat açık spor salonları olabilir. Oteller, hastaneler, dinlenme tesisleri ve kamp alanları gibi yerler güvenliğinizi sağlayabilir.

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