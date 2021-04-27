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Araç muayene istasyonları açık mı? Araç muayenesi gelenler izinli mi?

27.04.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma kararını açıkladı. Buna göre 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında 18 günlük bir tam kapanma gerçekleşecek. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni genelgeye göre tam kapanma kararından muaf olan kişiler de açıklandı. Aracı olan vatandaşlar araç muayenesi için tam kapanmadan muaf olup olmadıklarını merak ediyor.

Araç muayene istasyonları açık mı? Araç muayenesi gelenler izinli mi?

Tam kapanma kararının ardından yayınlanan genelgede, yasaklardan muaf olan kişiler ve meslek gruplarının detayları paylaşıldı. Araçlarını muayene ettirmek isteyen vatandaşlar, araç muayene istasyonlarının açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, araç muayene istasyonları açık mı? Araç muayenesi gelenler izinli mi?

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI AÇIK MI?

26 Nisan 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında 18 günü kapsayacak olan bir tam kapanma kararı alındı.

Alınan tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı, tam kapanmanın detaylarının paylaşıldığı bir genelge yayımladı. Yayımlanan genelgeye göre;

araç muayene

• Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,
• Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

Tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve meslekler olarak açıklandı.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."


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İçişleri Bakanlığı Kabine Toplantısı tam kapanma

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