Tam kapanma kararının ardından yayınlanan genelgede, yasaklardan muaf olan kişiler ve meslek gruplarının detayları paylaşıldı. Araçlarını muayene ettirmek isteyen vatandaşlar, araç muayene istasyonlarının açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, araç muayene istasyonları açık mı? Araç muayenesi gelenler izinli mi?

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI AÇIK MI?

26 Nisan 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında 18 günü kapsayacak olan bir tam kapanma kararı alındı.

Alınan tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı, tam kapanmanın detaylarının paylaşıldığı bir genelge yayımladı. Yayımlanan genelgeye göre;

• Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

• Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

Tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve meslekler olarak açıklandı.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."



