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  4. Araç önce yayaya, ardından bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Araç önce yayaya, ardından bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

24.12.2023 23:44 | Son Güncelleme:
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Bilecik'te hafifi ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra savrularak bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.

Araç önce yayaya, ardından bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şeyh Edebali Üniversitesi istikametinden kent merkezine seyir eden Bayram K. idaresindeki 11 ABD 366 plakalı hafif ticari araç, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında üst geçit olmasına rağmen anayoldan karşıya geçmekte olan bir yayaya çarptı. Kazada savrulan araç, ardından bariyerlere çarptı.

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Sürücü yaralanırken, yaya ise ağır yaralı olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yayanın kimliğinin otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Bilecik Araç
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